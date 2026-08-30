Xanadu получит $141 млн от Канады на квантовый завод в Торонто

Правительство Канады предоставит компании Xanadu, разрабатывающей квантовые компьютеры, федеральный заем в размере 195 млн канадских долларов (примерно $140,8 млн). Средства направят на строительство в Торонто завода по производству фотонных компонентов, сообщает Ferra.

Общий объем потенциальной господдержки проекта оценивается в 390 млн канадских долларов. Оставшиеся 195 млн канадских долларов ожидаются от правительства провинции Онтарио.

По условиям, заем будет погашаться в зависимости от будущей выручки компании. Проект, как ожидается, создаст до 275 рабочих мест.

Xanadu разрабатывает квантовый компьютер на основе фотоники, работающий при комнатной температуре. Многие другие подобные системы требуют экстремального охлаждения. Однако устройство пока не доступно для коммерческого использования.