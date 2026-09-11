Новости Казани

Мэрия Казани показала главе ДОМ.РФ проект «Новая Портовая»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Концепцию развития территории «Новая Портовая» представили генеральному директору АО «ДОМ.РФ» Виталию Мутко. Презентацию провёл мэр Казани Ильсур Метшин во время рабочей поездки руководителя госкомпании в столицу Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Градоначальник подробно остановился на деталях проекта. Затем вместе с Мутко он побывал на строящихся объектах, где оценили темпы работ и готовность жилого комплекса «Яналиф» — одного из первых объектов мастер-плана. Первую очередь ЖК сдали в эксплуатацию в январе этого года. Кроме того, уже разработана концепция первых общественных пространств «Новой Портовой» — «Сады портовой бухты» для «Яналифа».

Глава ДОМ.РФ заявил, что самый тяжёлый этап для строительной отрасли позади. При этом главным вопросом остаётся доступность длинных и дешёвых денег: для таких масштабных проектов, как «Новая Портовая», нужны более гибкие механизмы финансирования инфраструктуры, а не универсальные шаблоны.

— Худшие времена для стройотрасли, когда ключевая ставка достигала 21%, уже прошли, но вопрос доступности длинных и дешевых денег для инфраструктурных проектов остается ключевым. У ДОМ.РФ есть целый набор программ поддержки, но, как показывает практика, не все они универсальны для разных городов и разных задач. «Новая Портовая» — наглядный пример того, что качество городской среды и комфорт для будущих жителей напрямую зависят от того, насколько гибко мы умеем финансировать инфраструктуру. Нам нужно вырабатывать более гибкие механизмы, которые будут отвечать реальным потребностям конкретных территорий, а не подгонять города под шаблон, — подчеркнул Виталий Мутко.

«Новая Портовая» — одна из самых масштабных площадок редевелопмента в России. На 287 га рядом с речным портом Казани планируют создать многофункциональный район: жилые кварталы, социальные объекты, общественные пространства, коммерческие помещения, марины и 12-километровую набережную. Проекты первых объектов социальной инфраструктуры — школы на 1 100 мест и детского сада — уже подготовлены.

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