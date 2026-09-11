Мэрия Казани показала главе ДОМ.РФ проект «Новая Портовая»

Концепцию развития территории «Новая Портовая» представили генеральному директору АО «ДОМ.РФ» Виталию Мутко. Презентацию провёл мэр Казани Ильсур Метшин во время рабочей поездки руководителя госкомпании в столицу Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Градоначальник подробно остановился на деталях проекта. Затем вместе с Мутко он побывал на строящихся объектах, где оценили темпы работ и готовность жилого комплекса «Яналиф» — одного из первых объектов мастер-плана. Первую очередь ЖК сдали в эксплуатацию в январе этого года. Кроме того, уже разработана концепция первых общественных пространств «Новой Портовой» — «Сады портовой бухты» для «Яналифа».

Глава ДОМ.РФ заявил, что самый тяжёлый этап для строительной отрасли позади. При этом главным вопросом остаётся доступность длинных и дешёвых денег: для таких масштабных проектов, как «Новая Портовая», нужны более гибкие механизмы финансирования инфраструктуры, а не универсальные шаблоны.

— Худшие времена для стройотрасли, когда ключевая ставка достигала 21%, уже прошли, но вопрос доступности длинных и дешевых денег для инфраструктурных проектов остается ключевым. У ДОМ.РФ есть целый набор программ поддержки, но, как показывает практика, не все они универсальны для разных городов и разных задач. «Новая Портовая» — наглядный пример того, что качество городской среды и комфорт для будущих жителей напрямую зависят от того, насколько гибко мы умеем финансировать инфраструктуру. Нам нужно вырабатывать более гибкие механизмы, которые будут отвечать реальным потребностям конкретных территорий, а не подгонять города под шаблон, — подчеркнул Виталий Мутко.

«Новая Портовая» — одна из самых масштабных площадок редевелопмента в России. На 287 га рядом с речным портом Казани планируют создать многофункциональный район: жилые кварталы, социальные объекты, общественные пространства, коммерческие помещения, марины и 12-километровую набережную. Проекты первых объектов социальной инфраструктуры — школы на 1 100 мест и детского сада — уже подготовлены.