Новости Татарстана

Татарстанцы стали жаловаться на коммунальные услуги на 39% чаще

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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За восемь месяцев жители Татарстана отправили в жилищную инспекцию 21,9 тыс. обращений по поводу коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции РТ на официальном сайте ведомства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток жалоб вырос на 38,7%.

Больше всего недовольных — в Казани: 12,8 тыс. обращений, что на 36% превышает прошлогодний уровень. В Набережных Челнах зафиксировали 3 тыс. жалоб, прибавка составила 35,4%. В Альметьевском районе показатель достиг 1,5 тыс. (плюс 43,2%), в Елабужском — 244 обращения (плюс 26,4%). А вот в Зеленодольском районе число жалоб подскочило в 2,6 раза — до 921. Примерно втрое больше обращений стало в Пестречинском, Арском и Тетюшском районах.

Есть и территории, где ситуация не изменилась: в Буинском районе зарегистрировали те же 23 обращения, а в Кайбицком не поступило ни одной жалобы. Заметно реже писали в Чистопольском районе — минус 50%, в Нурлатском — минус 53%. В Муслюмовском и Алькеевском районах количество обращений сократилось вдвое.

Руководитель ГЖИ РТ Александр Тыгин ранее объяснял рост числа жалоб снежной и холодной зимой, ощутимым увеличением платы за коммунальные услуги и состоянием дворовых территорий.

Тарифы на ЖКУ в июле 2025 года подняли на 11,9% — более чем вдвое выше официальной инфляции в 5,6%. С 1 января 2026-го индексация по стране составила в среднем 1,7%. А с 1 октября в Татарстане ожидается более серьезное повышение — на 13,4% или 18,2% в зависимости от муниципалитета.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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