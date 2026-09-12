Школьники Москвы создали браслет для эпилепсии и детектор жестов

Столичные старшеклассники ко Всемирному дню оказания первой помощи, который отмечается во вторую субботу сентября, подготовили несколько проектов. Среди них — прототип умного браслета для людей с эпилепсией, система распознавания жестов о помощи и компьютерная модель для оптимизации работы скорой. О разработках сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы, подробности приводит «Известия».

Прототип умного браслета для людей с эпилепсией разработал ученик 11-го инженерного класса школы № 2086 Алексей Емельянов. Устройство отслеживает движения, фиксирует изменения двигательного паттерна и анализирует их встроенной моделью машинного обучения: при резких, хаотичных и высокоамплитудных колебаниях сразу по нескольким осям оно автоматически уведомляет медицинские службы и экстренные контакты из телефона о возможном начале генерализованного судорожного приступа. По словам автора, из нескольких сотен образцов движений более 200 имитировали приступ, что позволило добиться точности до 97,8%; ложную тревогу можно отменить в приложении, иначе система отправит СМС и позвонит на указанный номер, а кнопка SOS поможет подать сигнал самостоятельно.

Ученица 11-го инженерного класса школы № 2120 Анна Полякова создала «Детектор жестов помощи»: закреплённая на стене система в реальном времени распознаёт специальный жест, подаёт громкий звуковой сигнал на месте происшествия и отправляет фотографию через бота в мессенджере. Изначально проект делали для противодействия буллингу в школах, поэтому сейчас тревога уходит социальному педагогу, но систему можно перенастроить для вокзалов, аэропортов, метро, торговых центров и других мест массового скопления людей. По словам автора, устройство мгновенно фиксирует доказательства, а в будущем она планирует добавить карточки для отключения тревоги сотрудниками и апробировать систему в школе, чтобы выявить недоработки и сделать готовый продукт.

Ученицы 11-го IT-класса школы на проспекте Вернадского Ольга Оленина, Софья Зятнина и Вероника Гостева победили на конференции «Инженеры будущего» с технологией оптимизации системы скорой медицинской помощи. Они изучили район Тропарево-Никулино, его географию, транспортную доступность и демографию, разработали агент-ориентированную имитационную модель с учётом плотности застройки, дорожных узлов, тяжести вызовов и времени суток, выбрали локацию для подстанции и провели сценарные эксперименты. Школьницы также подсчитали необходимое количество бригад и машин, а в перспективе модель может помочь урбанистам и городским властям оценивать потребность в новых подстанциях — например, в районах активной застройки или на территориях программы реновации; она уже прошла апробацию в лаборатории компьютерного моделирования социально-экономических процессов Центрального экономико-математического института РАН и получила высокую оценку его директора.