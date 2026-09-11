В России запущены сети 5G: эксперт оценил первые преимущества

Коммерческие сети 5G заработали в России. Разработчик в сфере ИИ Андрей Тихонов 11 сентября рассказал «Известиям», что первые преимущества появятся не сразу и будут зависеть от региона, оператора и смартфона. Полноценные возможности технологии раскроются по мере развития инфраструктуры.

Запуск стал возможен после того, как 31 августа 2026 года Государственная комиссия по радиочастотам утвердила условия развертывания сетей пятого поколения. Операторы могут использовать частоты, ранее выделенные под LTE, и совместимые базовые станции. На первом этапе сервисы 5G заработали в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре, Твери, Уфе, Челябинске и Ярославле.

По словам Тихонова, качество связи зависит от ширины канала, оборудования, количества подключенных пользователей и возможностей инфраструктуры; «Одинаковый значок на экране может сопровождать очень разное качество связи», — пояснил он. Полноценное раскрытие 5G требует дальнейшего развития инфраструктуры, и важную роль играет диапазон 4,63–4,99 ГГц, хотя новые частоты не означают мгновенного формирования полноценного покрытия. Более сложные сценарии, включая беспилотный транспорт и умные города, потребуют не только нового стандарта связи, но и развития других технологий.

Для большинства пользователей первые преимущества 5G связаны с более стабильной связью, улучшением видеосвязи и ускорением передачи крупных файлов — наравне с более быстрой загрузкой материалов и использованием смартфона в режиме точки доступа; Тихонов подчеркнул, что менять исправный смартфон только из-за запуска 5G пока не стоит, а при покупке нового устройства поддержку необходимых диапазонов нужно учитывать наряду с другими характеристиками, а массовый переход будет постепенным по мере развития покрытия и появления совместимых устройств. На первых этапах больше выгоды получат не только частные пользователи, но и бизнес — в промышленности, логистике и других сферах со стабильной передачей больших объемов данных. В Минцифры отметили, что возможность запуска технологии прорабатывается еще в 50 городах до конца 2026 года; доступ к новой сети в ближайшее время появится у всех пользователей смартфонов Android, а для владельцев iPhone он будет зависеть от решения Apple.