Уязвимость в ChatGPT, позволявшую незаметно получать данные из подключённых сервисов, в том числе из Gmail, выявили специалисты Check Point. О находке сообщили Ferra и RUNET.

Проблема затрагивала изолированные среды, в которых ChatGPT выполняет код и отдельные задачи. По замыслу такие среды разных аккаунтов должны быть полностью разделены, однако они могли обращаться к одному внутреннему сервису JFrog Artifactory, предназначенному для загрузки программных компонентов.

Настройки сервиса допускали, что одна среда записывает данные, а другая их считывает, из-за чего он превращался в общий скрытый канал связи между аккаунтами. Через этот канал, по словам исследователей, можно было передать команду, например «получи список моих писем».

О найденной уязвимости Check Point уведомила OpenAI. Компания отключила уязвимый сервис.