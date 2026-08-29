«Купер» запустил пилот по биометрической проверке возраста

Сервис доставки «Купер» приступил к тестированию биометрической проверки возраста покупателей. Пилотный проект будет применяться при продаже товаров с возрастными ограничениями, сообщили в пресс-службе компании.

На первом этапе процедура будет действовать при покупке энергетических напитков. Подтверждение личности проходит дважды: при оформлении заказа и при его получении.

В компании пояснили, что такой подход исключает человеческий фактор и гарантирует соблюдение требований законодательства. Директор по взаимодействию с органами власти «Купер» Павел Глухов отметил, что биометрия подтверждает возраст клиента при оформлении, а при доставке — что товар получает именно тот человек, который прошел верификацию.

Позже сервис не исключает расширения биометрии на другие категории товаров с возрастными ограничениями. По мнению представителей компании, это позволит производителям и дистрибьюторам размещать продукцию на цифровых полках без привязки к физическим точкам продаж. Информация об этом опубликована на сайте Ferra.