Глава Минстроя России ознакомился с ходом реновации «Новой Портовой» в Казани

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин приехал в Казань и оценил, как преображается «Новая Портовая» — бывшая промзона на 287 гектарах. Работы там идут с 2022 года, а первым проектом стал жилой комплекс «Яналиф».

Файзуллин осмотрел первую очередь «Яналифа», которую сдали в начале года, и строительство следующих. Ему также показали дамбу, которая станет основанием для самой протяженной речной набережной страны — 12 километров вдоль Волги.

«Территории у воды — жемчужина каждого города. Появление такого проекта в центре Казани — великое дело. 287 гектаров — грандиозная площадка. Важно не просто построить дома, а создать инфраструктуру и комфортную атмосферу. Уверен, пройдет не более пяти лет, и здесь будет очень красиво», — сказал министр.

Вместе с ним на объекте были мэр Казани Ильсур Метшин, депутат Госдумы Вольфсон, министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин и гендиректор ГК «СМУ-88» Наиль Галеев. Метшин назвал «Новую Портовую» одной из главных точек роста города: проект открывает столице свободный доступ к Волге и сочетает жилье, соцобъекты, бизнес и общественные пространства.

В тот же день Файзуллин посетил третью очередь набережной озера Кабан — последний неблагоустроенный участок у Старо-Татарской слободы.