Новости Казани

Фальков и Минниханов встретились с участниками молодежного саммита в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В Казани открылся V глобальный молодежный саммит — на него съехались 250 делегатов из 50 стран. В первый день участников поприветствовали министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов напомнил, что встреча проходит в Центре уникального мастерства. По его словам, это уникальный для России образовательный проект, где мастера передают знания детям и молодежи. Развитие гуманитарного сотрудничества остается приоритетом республики, а знаковым событием года стало присвоение Казани статуса Культурной столицы исламского мира.

Татарстан уже много лет работает с молодежью исламских стран, государств БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Помогают в этом проекты Академии молодежной дипломатии и школьные клубы дипломатии на базе «Движения Первых» — они объединяют подростков из 60 регионов России и 24 стран. Раис заявил, что республика открыта для зарубежного опыта и новых совместных инициатив.

Валерий Фальков, в свою очередь, связал развитие талантов с национальными целями России. По его словам, образование должно формировать критическое мышление, готовность к новым технологиям и одновременно сохранять культурную идентичность. Министр подчеркнул открытость страны для иностранных студентов — сейчас в российских вузах учатся около 422 тысяч человек из 185 государств.

Саммит продлится до 30 августа. Главная тема — «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития». В Казань приехали представители БРИКС, Организации исламского сотрудничества и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Отключение функций Google продлевает работу Android-смартфона

Интересное в Казани

день назад

Следы от носков и тяжесть в ногах: когда казанцам пора бежать к флебологу, а не мазать ноги кремом

чем уничтожить траву на участке

Кулинария

день назад

Манку и овсянку утром не варю, а готовлю турецкий завтрак: 10 минут и все готово - рецепт

Гид по Казани

2 дня назад

Где отдохнуть? Лучшие места для перезагрузки рядом с Казанью

установка домофона челябинск в Челябинске

Кулинария

день назад

Фарш просто размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Кулинария

4 часа назад

Пельмени не варю: выкладываю прямо на сковороду и заливаю одним соусом — ужин готов за 20 минут

Кулинария

6 часов назад

Кабачки больше не жарю кружочками: натираю и добавляю 2 яйца — семья просит готовить через день

Кулинария

9 часов назад

Картошку не жарю и не запекаю: кладу между слоями фарш — ужин исчезает со стола за 10 минут

Кулинария

день назад

Яблоки сначала карамелизую на сковороде, а тесто лью сверху: духовку для этого пирога не включаю
Экономика
21 минуту назад

Летний рост тарифов на воду в Украине достиг 200%

Тарифы на воду в отдельных регионах Украины за ...

Кулинария

55 минут назад

Гречку теперь готовлю только так: смешиваю с фаршем и отправляю в духовку — даже гарнир отдельно не нужен

Новости Казани

59 минут назад

Фальков и Минниханов встретились с участниками молодежного саммита в Казани

Технологии

час назад

«Купер» запустил пилот по биометрической проверке возраста

Наука

час назад

В Казани показали лекарства от рака и для трансплантологии
«Ак Барс» после поражения сыграет со «Спартаком...
Новости Казани
2 часа назад

«Ак Барс» после поражения сыграет со «Спартаком» в Кубке мэра Москвы

Технологии

час назад

OpenAI отключит свои ИИ-модели для Cursor 12 ноября

Кулинария

час назад

Помидоры не режу в салат: вынимаю середину и разбиваю внутрь яйцо — завтрак выглядит на миллион

Новости Татарстана

2 часа назад

Рустам Минниханов поздравил бугульминцев с 245-летием города
Япония вместо Европы: почему путешественникам и...
Интересное в Казани
4 дня назад

Япония вместо Европы: почему путешественникам из Казани стоит присмотреться к этой стране