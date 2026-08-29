Фальков и Минниханов встретились с участниками молодежного саммита в Казани

В Казани открылся V глобальный молодежный саммит — на него съехались 250 делегатов из 50 стран. В первый день участников поприветствовали министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов напомнил, что встреча проходит в Центре уникального мастерства. По его словам, это уникальный для России образовательный проект, где мастера передают знания детям и молодежи. Развитие гуманитарного сотрудничества остается приоритетом республики, а знаковым событием года стало присвоение Казани статуса Культурной столицы исламского мира.

Татарстан уже много лет работает с молодежью исламских стран, государств БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Помогают в этом проекты Академии молодежной дипломатии и школьные клубы дипломатии на базе «Движения Первых» — они объединяют подростков из 60 регионов России и 24 стран. Раис заявил, что республика открыта для зарубежного опыта и новых совместных инициатив.

Валерий Фальков, в свою очередь, связал развитие талантов с национальными целями России. По его словам, образование должно формировать критическое мышление, готовность к новым технологиям и одновременно сохранять культурную идентичность. Министр подчеркнул открытость страны для иностранных студентов — сейчас в российских вузах учатся около 422 тысяч человек из 185 государств.

Саммит продлится до 30 августа. Главная тема — «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития». В Казань приехали представители БРИКС, Организации исламского сотрудничества и Азиатско-Тихоокеанского региона.