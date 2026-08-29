Новости Татарстана

В Татарстане лучшим муниципальным образованиям вручили 100 автомобилей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане наградили лучшие муниципалитеты — вручили сто автомобилей. Ключи от новых внедорожников Lada Niva Travel и автобусов SOLLERS SF5 победителям смотра-конкурса передал раис республики Рустам Минниханов.

«Два раза в год мы вручаем лучшим поселениям автомобили. В работе опираемся на муниципальный уровень. Преобразования в республике — благодаря совместной работе», — сказал Минниханов. В смотре участвовали все районы Татарстана, а также Казань и Набережные Челны. Итог — 96 легковых машин и четыре автобуса уехали в города и сёла.

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин добавил: то, что происходит в республике, есть не во всех регионах. «Командный дух и сложенная система позволяют решать любые задачи», — заявил он. Конкурс проводят с 2010 года, и за это время муниципалитеты получили 3 712 автомобилей, включая 123 автобуса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Отключение функций Google продлевает работу Android-смартфона

Интересное в Казани

день назад

Следы от носков и тяжесть в ногах: когда казанцам пора бежать к флебологу, а не мазать ноги кремом

уничтожение клопов в квартире подольск

Кулинария

день назад

Манку и овсянку утром не варю, а готовлю турецкий завтрак: 10 минут и все готово - рецепт

Интересное в Казани

2 дня назад

Красивый профиль не главное: как в Казани выбирают хирурга для подтяжки лица

замена прокладки головки блока

Кулинария

день назад

Фарш просто размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Не у нас

день назад

В Госдуме сняли вопрос об оплачиваемых выходных во время диспансеризации

Кулинария

4 часа назад

Пельмени не варю: выкладываю прямо на сковороду и заливаю одним соусом — ужин готов за 20 минут

Кулинария

6 часов назад

Кабачки больше не жарю кружочками: натираю и добавляю 2 яйца — семья просит готовить через день

Кулинария

9 часов назад

Картошку не жарю и не запекаю: кладу между слоями фарш — ужин исчезает со стола за 10 минут
Экономика
21 минуту назад

Летний рост тарифов на воду в Украине достиг 200%

Тарифы на воду в отдельных регионах Украины за ...

Кулинария

55 минут назад

Гречку теперь готовлю только так: смешиваю с фаршем и отправляю в духовку — даже гарнир отдельно не нужен

Новости Казани

час назад

Фальков и Минниханов встретились с участниками молодежного саммита в Казани

Технологии

час назад

«Купер» запустил пилот по биометрической проверке возраста

Наука

час назад

В Казани показали лекарства от рака и для трансплантологии
«Ак Барс» после поражения сыграет со «Спартаком...
Новости Казани
2 часа назад

«Ак Барс» после поражения сыграет со «Спартаком» в Кубке мэра Москвы

Технологии

час назад

OpenAI отключит свои ИИ-модели для Cursor 12 ноября

Кулинария

час назад

Помидоры не режу в салат: вынимаю середину и разбиваю внутрь яйцо — завтрак выглядит на миллион

Технологии

2 часа назад

«Лукойл» подтвердил исчезновение приложений из AppStore
Как удивить взрослого, который уже всё видел: р...
Интересное в Казани
5 дней назад

Как удивить взрослого, который уже всё видел: рассказываем, что в Казани заставляет забыть о возрасте и снова смеяться