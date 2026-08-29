В Татарстане лучшим муниципальным образованиям вручили 100 автомобилей

В Татарстане наградили лучшие муниципалитеты — вручили сто автомобилей. Ключи от новых внедорожников Lada Niva Travel и автобусов SOLLERS SF5 победителям смотра-конкурса передал раис республики Рустам Минниханов.

«Два раза в год мы вручаем лучшим поселениям автомобили. В работе опираемся на муниципальный уровень. Преобразования в республике — благодаря совместной работе», — сказал Минниханов. В смотре участвовали все районы Татарстана, а также Казань и Набережные Челны. Итог — 96 легковых машин и четыре автобуса уехали в города и сёла.

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин добавил: то, что происходит в республике, есть не во всех регионах. «Командный дух и сложенная система позволяют решать любые задачи», — заявил он. Конкурс проводят с 2010 года, и за это время муниципалитеты получили 3 712 автомобилей, включая 123 автобуса.