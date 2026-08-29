Контракты по 163 энергопроектам ШОС превысили 330 млрд юаней

В период председательства Китая в ШОС в 2024–2025 годах страны-участницы реализовали 163 проекта в сфере электроэнергетики и возобновляемых источников энергии. Суммарная стоимость подписанных контрактов превысила 330 млрд юаней, а совокупная установленная мощность достигла более 77 ГВт, сообщило Национальное энергетическое управление КНР.

Помимо «зеленой» энергетики, запущены 61 проект в нефтегазовой отрасли и 5 проектов в угольной сфере, объем инвестиций в которые составил около 44,5 млрд юаней.

Среди крупных проектов — ветроэлектростанция мощностью 100 МВт в казахстанском Жанатасе, построенная китайскими компаниями. Она выработала более 1,37 млрд кВт·ч, сократила выбросы CO₂ на 289 тыс. тонн и обеспечила электроэнергией 3 млн жителей. В декабре 2025 года в Бишкеке начал работать мусоросжигательный завод мощностью 30 МВт, который перерабатывает до 365 тыс. тонн отходов в год, что эквивалентно экономии 80 тыс. тонн угля и сокращению выбросов на 100 тыс. тонн.

В Узбекистане китайские и узбекские ученые реализовали проект солнечной энергетики с интегрированной системой орошения хлопчатника, что позволило более чем удвоить урожайность при снижении расхода воды и затрат.