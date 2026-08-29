Новости Казани

«Ак Барс» после поражения сыграет со «Спартаком» в Кубке мэра Москвы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казанский «Ак Барс» и московский «Спартак» встр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казанский «Ак Барс» и московский «Спартак» сойдутся сегодня на льду «Мегаспорта» в матче Кубка мэра Москвы. Для обеих команд это второе испытание на турнире — и пока без набранных очков.

27 августа казанцы обидно уступили минскому «Динамо» (1:2). Единственную шайбу забросил Артём Галимов. «Спартак» в тот же день был разгромлен ЦСКА — 0:4. Теперь неудачники стартовых туров встречаются лично: поражение практически закроет вопрос о выходе в финал.

В группе А лидирует минское «Динамо»: четыре очка и уже досрочный выход в финал. У ЦСКА два очка. «Ак Барс» и «Спартак» пока с нулём.

Кубок мэра Москвы в этом году собрал восемь команд — помимо казанцев и красно-белых, это ЦСКА, оба «Динамо», «Торпедо», «Автомобилист» и «Шанхай Дрэгонс». Стыковые матчи за итоговые места пройдут 30 августа.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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