«Ак Барс» после поражения сыграет со «Спартаком» в Кубке мэра Москвы

Казанский «Ак Барс» и московский «Спартак» сойдутся сегодня на льду «Мегаспорта» в матче Кубка мэра Москвы. Для обеих команд это второе испытание на турнире — и пока без набранных очков.

27 августа казанцы обидно уступили минскому «Динамо» (1:2). Единственную шайбу забросил Артём Галимов. «Спартак» в тот же день был разгромлен ЦСКА — 0:4. Теперь неудачники стартовых туров встречаются лично: поражение практически закроет вопрос о выходе в финал.

В группе А лидирует минское «Динамо»: четыре очка и уже досрочный выход в финал. У ЦСКА два очка. «Ак Барс» и «Спартак» пока с нулём.

Кубок мэра Москвы в этом году собрал восемь команд — помимо казанцев и красно-белых, это ЦСКА, оба «Динамо», «Торпедо», «Автомобилист» и «Шанхай Дрэгонс». Стыковые матчи за итоговые места пройдут 30 августа.