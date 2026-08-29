Минниханов: образование определяет устойчивость общества в период перемен

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с молодежью заявил: образование — фундамент, на котором держится общество. Разговор шел на круглом столе «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития», организованном в рамках Казанского глобального молодежного саммита.

По словам Минниханова, когда вокруг все меняется, именно учеба позволяет человеку и обществу сохранять устойчивость. Задача, по его мнению, — выстроить систему, где каждый юноша и девушка смогут реализоваться в профессии и развитии личности, а традиционные ценности не мешают строить карьеру.

На дискуссии говорили о том, как приобщить молодежь к науке и технологиям, какую роль играют стартапы и искусственный интеллект в обучении, зачем нужно учиться всю жизнь.

Минниханов остался доволен разговором: по его словам, дискуссии прошли продуктивно и помогут запустить совместные проекты, идеи которых родились прямо на саммите.