Наука

В Казани показали лекарства от рака и для трансплантологии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Казани на базе КФУ работает центр, где создают субстанции для лекарств от рака и препаратов, спасающих пациентов после пересадки органов. Разработки показали министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

В центре уже выпускают две критически важные субстанции. Первая — основа противоопухолевых средств: они либо убивают раковые клетки, либо помогают иммунитету пациента. Вторая — действующее вещество иммунодепрессантов, которые люди принимают пожизненно после трансплантации, чтобы организм не отторгал донорский орган.

До недавнего времени эту субстанцию закупали в Японии. Когда центр выйдет на полную мощность, он закроет до 90% потребностей российского рынка. Над проектом работали ученые КФУ и инженеры компании «Изварино Фарма» под руководством Алексея Рыбалова. Оборудование — преимущественно российское.

В планах — создать национальную платформу для генной и клеточной CAR-T-терапии. Это одно из ключевых направлений федеральной программы развития генетических технологий до 2030 года. Всего тут собираются разработать до 50 препаратов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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