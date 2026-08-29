В Казани показали лекарства от рака и для трансплантологии

В Казани на базе КФУ работает центр, где создают субстанции для лекарств от рака и препаратов, спасающих пациентов после пересадки органов. Разработки показали министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

В центре уже выпускают две критически важные субстанции. Первая — основа противоопухолевых средств: они либо убивают раковые клетки, либо помогают иммунитету пациента. Вторая — действующее вещество иммунодепрессантов, которые люди принимают пожизненно после трансплантации, чтобы организм не отторгал донорский орган.

До недавнего времени эту субстанцию закупали в Японии. Когда центр выйдет на полную мощность, он закроет до 90% потребностей российского рынка. Над проектом работали ученые КФУ и инженеры компании «Изварино Фарма» под руководством Алексея Рыбалова. Оборудование — преимущественно российское.

В планах — создать национальную платформу для генной и клеточной CAR-T-терапии. Это одно из ключевых направлений федеральной программы развития генетических технологий до 2030 года. Всего тут собираются разработать до 50 препаратов.