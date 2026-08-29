Новости Казани

Минниханов вручил подарки студентам КГМУ, создавшим семьи

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Рустам Минниханов приехал в казанское общежитие №3 КГМУ на улице Академика Кирпичникова и вручил подарки студентам, которые создали семьи во время учебы. Супруги Ишмурзины получили сертификат на детскую коляску, а Сураевы — на холодильник. Активу общежития достался сертификат на медицинскую литературу.

Поводом для визита стало открытие после капитального ремонта здания 1962 года. За год его превратили в современный жилой кластер площадью 4,8 тысячи квадратных метров: обновили фасад, кровлю, инженерные сети, сделали новые кухни, прачечные и душевые. Вместо 406 мест здесь теперь 295 — плотность заселения сознательно снизили, чтобы студентам жилось комфортнее.

«Мы сознательно пошли на снижение плотности проживания ради качества жизни. Это инвестиция в здоровье самих будущих медиков», — объяснил ректор Айрат Фаррахов. Он вместе с замминистра науки и высшего образования РФ Айратом Гатиятовым сопровождал раиса во время осмотра. В обновленных комнатах будут жить как российские студенты, так и ребята из Туркменистана, Индии, Узбекистана и Таджикистана.

Минниханову также показали проект модернизации соседнего общежития №4 на Пионерской, где работы уже идут. Планируется благоустроить территорию и объединить два корпуса в единое пространство.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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