Китай ввез рекордные 1000 тонн золота с начала года

Импорт золота в Китай за январь–август 2026 года превысил 1000 тонн — это рекордный показатель. О рекордном объеме ввоза сообщает Bloomberg со ссылкой на таможенные данные: драгоценного металла страна уже завезла больше, чем за весь прошлый год. По данным Financial Times, за первые восемь месяцев на импорт золота потрачено $158,8 млрд, тогда как за весь 2025 год Китай ввез 886 тонн на $96,5 млрд. Китай остается крупнейшим покупателем золота в мире.

Главный драйвер роста закупок — высокий инвестиционный спрос внутри страны. Аналитик Jinrui Futures Цзыцзе Ву отметил, что внутренние цены на золото немного превышают мировые, а это стимулирует импорт. Дополнительными факторами стали снижение мировых цен на драгметалл и укрепление юаня по отношению к доллару.

Активнее покупать металл стали и китайские инвесторы: по данным Шанхайской биржи золота, в августе местные биржевые фонды увеличили вложения в золото на 44 тонны, что на 18% больше показателя начала года. Наращивает запасы и Народный банк Китая — в прошлом месяце регулятор приобрел наибольшее количество слитков с 2023 года, увеличив резервы на 650 тыс. унций. Закупки продолжаются почти два года подряд, а на начало сентября официальные золотые резервы Китая составляли около 2366 тонн, или 8% от общего объема мировых резервов золота.

Financial Times обращает внимание, что рост интереса к золоту идет на фоне сокращения вложений Китая в американский госдолг. В июле объем принадлежащих стране казначейских облигаций США снизился до $618 млрд — минимума с августа 2008 года.