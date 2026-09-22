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Татарстан стал пилотным регионом по внедрению цифрового рубля

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
На заседании Президиума Госсовета Татарстана об...

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Татарстан вошел в число пилотных регионов, где поэтапно внедряют цифровой рубль для граждан и компаний. Как именно это будет работать, разбирали на заседании Президиума Государственного Совета республики. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Татарстана. Там же утвердили даты осенних заседаний парламента: 28 сентября депутаты соберутся дважды. В 10:00 в Большом Государственном концертном зале им. С. Сайдашева огласят Ежегодное послание Раиса РТ Рустама Минниханова, а в 14:00 в парламенте пройдет двадцать четвертое заседание Госсовета седьмого созыва.

Детали проекта раскрыл управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифуллин. Массовое использование цифрового рубля стартовало 1 сентября: за первые десять дней в стране открыли 87 тысяч счетов и совершили свыше 50 тысяч операций. «Цифровой рубль – это такой же рубль, который мы используем в повседневной жизни, только в новой форме», – пояснил он. Отличие от безналичных денег в том, что те лежат на счете в коммерческом банке, а цифровые хранятся на счете в Центробанке, и именно он гарантирует их сохранность. Вклады и кредитование в цифровых рублях не предусмотрены.

Для бизнеса правила жестче. С 1 сентября крупнейшие банки обязаны дать клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции. Компании с выручкой больше 120 млн рублей в год должны принимать такие платежи. Порог постепенно снизят: в 2027 году до 30 млн, в 2028-м — до 20 млн рублей. Один республиканский банк уже участвует в пилотировании, еще семь заключили договор с Банком России и настраивают системы. Для остальных региональных банков обязанность наступит в 2027–2028 годах.

Гражданам платежи и переводы в цифровых рублях бесплатны. До конца года комиссию не берут и с бизнеса, затем она составит 0,3% от суммы покупки, но не больше 1,5 тысяч рублей. Перевод между компаниями обойдется в 15 рублей независимо от суммы. Счет пополняется со своих банковских счетов на сумму до 300 тыс. рублей в месяц, у бизнеса лимита нет. Оплата похожа на расчеты через систему быстрых платежей: человек сканирует куар-код, проверяет получателя и подтверждает операцию.

О правовой стороне говорил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин. По его словам, главная задача — «сделать денежные операции доступнее, ускорить переводы и повысить прозрачность движения средств». Среди плюсов он назвал быстрые транзакции, невысокие комиссии и автоматизацию расчетов, среди рисков — кибербезопасность, зависимость от работы интернета и вопросы конфиденциальности. Итоги обсуждения подвел исполняющий обязанности Председателя Госсовета Марат Ахметов: «Республика является пилотным регионом в этом вопросе».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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