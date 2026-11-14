Салат «Новогодний сюрприз» готовлю в хрустящих корзиночках: рецепт порционной закуски с необычной подачей

На новогоднем столе даже привычный салат может выглядеть необычно, если подать его не в салатнике, а в хрустящих корзиночках. «Новогодний сюрприз» — порционная закуска с нежной курицей, сыром, свежим огурцом и неожиданным ингредиентом — сладким ананасом. Именно он придаёт блюду сочность и интересный вкус.

Корзиночки готовятся из тонкого лаваша, поэтому покупать готовые тарталетки необязательно. Получается красивая праздничная закуска, которую удобно брать руками и подавать гостям.

Какие продукты понадобятся

На 10–12 корзиночек:

Для основы:

тонкий лаваш — 2 листа;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 1 ч. л.

Для салата:

куриное филе — 250 г;

консервированные ананасы — 120 г;

твёрдый сыр — 100 г;

свежий огурец — 1 небольшой;

яйца — 2 шт.;

грецкие орехи — 40 г;

майонез — 2 ст. л.;

густой натуральный йогурт — 1 ст. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу;

укроп — для украшения.

Для приготовления корзиночек понадобится форма для маффинов.

Как приготовить салат «Новогодний сюрприз»

Куриное филе отварите в подсоленной воде до полной готовности. Остудите и нарежьте мелкими кубиками. Два яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и измельчите. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке. Свежий огурец нарежьте небольшими кубиками. Если внутри много семян и жидкости, удалите мягкую сердцевину. Консервированные ананасы откиньте на сито, дайте сиропу стечь и нарежьте маленькими кусочками. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде, остудите и измельчите ножом. Соедините курицу, яйца, сыр, огурец, ананасы и орехи в глубокой миске. Смешайте майонез с натуральным йогуртом, добавьте немного соли и перца. Заправьте салат и аккуратно перемешайте. Уберите в холодильник, пока готовятся корзиночки.

Как сделать хрустящие корзиночки из лаваша

Разогрейте духовку до 180 °C. Нарежьте тонкий лаваш на квадраты размером примерно 10 × 10 см. Слегка смажьте форму для маффинов растительным маслом. В каждое углубление положите по два квадрата лаваша, развернув их углами в разные стороны. Так корзиночки получатся похожими на небольшие цветы. Взбейте одно яйцо вилкой и тонким слоем смажьте выступающие края лаваша. Отправьте форму в духовку на 6–9 минут, пока корзиночки не станут золотистыми и хрустящими. Достаньте их из формы и полностью остудите на решётке.

Непосредственно перед подачей наполните корзиночки салатом и украсьте небольшими веточками укропа.

В чём секрет необычного вкуса

Главная особенность салата — сочетание нежной курицы и сладкого ананаса.

Куриное мясо делает закуску сытной, сыр добавляет сливочные нотки, а свежий огурец придаёт лёгкость.

Грецкие орехи создают приятный контраст текстур, а ананас добавляет фруктовую сладость.

При этом важно соблюдать пропорции. Если положить слишком много ананаса, его вкус начнёт преобладать над остальными ингредиентами.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не наполняйте корзиночки заранее. Даже хорошо подсушенный лаваш постепенно впитывает влагу из салата и теряет хруст. Лучше хранить основу и начинку отдельно, а соединять их за 5–10 минут до подачи.

Как сохранить корзиночки хрустящими

Чтобы лаваш не размокал, необходимо тщательно подготовить сочные ингредиенты.

Ананасы следует хорошо обсушить после сиропа, а огурцы нарезать непосредственно перед приготовлением салата.

Не стоит добавлять слишком много заправки. Начинка должна оставаться достаточно плотной.

Корзиночки после выпекания обязательно полностью остудите. Если сложить их горячими друг на друга, внутри может образоваться конденсат.

Готовую основу без начинки можно хранить в сухом закрытом контейнере до следующего дня, если она полностью остыла.

Чем можно заменить ананас

Если хочется приготовить закуску с другим вкусом, вместо ананаса можно использовать кисло-сладкое яблоко.

Оно добавит свежесть и лёгкую фруктовую кислинку.

Ещё один вариант — заменить ананас мелко нарезанным сладким перцем. В таком случае салат получится менее сладким.

Для более сытной начинки можно добавить немного обжаренных шампиньонов, предварительно остудив их.

А если хочется подчеркнуть праздничный характер блюда, украсьте готовые корзиночки несколькими зёрнами граната.

Как красиво подать на Новый год

Разложите наполненные корзиночки на большом светлом блюде или деревянной сервировочной доске.

Чтобы закуска выглядела наряднее, чередуйте украшения: часть корзиночек посыпьте измельчёнными орехами, другие украсьте укропом или гранатом.

Особенно эффектно смотрятся корзиночки с высокими золотистыми краями, напоминающими лепестки.

Для удобства гостей можно приготовить небольшие порции, рассчитанные на два-три укуса.

Можно ли приготовить заранее

Куриное филе и яйца удобно сварить за день до праздника. Корзиночки также можно испечь заранее.

Подготовленные продукты храните отдельно: мясо и яйца — в холодильнике при температуре не выше +4 °C, пустые полностью остывшие корзиночки — в сухом контейнере.

Сам салат лучше заправить за несколько часов до подачи, а наполнить корзиночки непосредственно перед застольем.

Готовую закуску с курицей и майонезной заправкой не следует оставлять при комнатной температуре дольше двух часов.

Салат «Новогодний сюрприз» в хрустящих корзиночках — удачная альтернатива привычным праздничным закускам. Нежная курица, сладкий ананас, сыр и орехи создают интересное сочетание, а золотистая основа из лаваша делает подачу необычной. При этом приготовить такое угощение можно из доступных продуктов без сложных кулинарных приёмов.

Может быть интересно: