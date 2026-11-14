В Татарстане ожидают приход нового штамма гриппа

В новом эпидемиологическом сезоне в Татарстане прогнозируют распространение обновлённых штаммов гриппа. Как сообщили в региональном минздраве, в республике будут циркулировать два подтипа вируса гриппа А — H1N1 и H3N2, а также вирус гриппа В. Наибольшее беспокойство у медиков вызывает штамм H3N2, известный как «гонконгский» грипп: он чаще протекает тяжелее и даёт больше осложнений.

Особенность H3N2 — высокая скорость мутаций. Вирус постоянно меняет антигенную структуру, из-за чего может обходить иммунитет, сформированный после вакцинации или перенесённого заболевания. Поэтому ВОЗ ежегодно корректирует состав вакцин под актуальные штаммы. В этом сезоне набор вирусов заметно изменился, и состав вакцины почти полностью обновили. В Татарстан уже поступила крупная партия препарата, прививку можно сделать в поликлинике. Оптимальное время для вакцинации — с сентября по ноябрь.

Симптомы H3N2 схожи с обычным сезонным гриппом: высокая температура, кашель, боль в горле, насморк, головная и мышечная боль. У детей нередко добавляются тошнота, рвота и диарея. При этом именно H3N2 чаще провоцирует серьёзные осложнения — пневмонию, обострение хронических болезней и проблемы с сердечно-сосудистой системой. В группе риска — пожилые люди, маленькие дети, беременные и пациенты с хроническими патологиями.

Врачи советуют в первую очередь вакцинироваться, а также соблюдать базовые меры профилактики: мыть руки, проветривать помещения и избегать мест массового скопления людей. При первых признаках заболевания нужно оставаться дома и своевременно обращаться за медицинской помощью.