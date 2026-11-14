Черепа из древних гробниц Египта раскрыли следы возможных убийств

Ученые обнаружили признаки возможного насильственного умерщвления людей, похороненных рядом с первыми египетскими царями. К такому выводу исследователи пришли после изучения черепов из древних захоронений в Абидосе. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Environmental Archaeology.

Около пяти тысяч лет назад в этом районе хоронили правителей первой династии Египта. Вокруг царских гробниц находились многочисленные отдельные могилы. Еще в начале XX века археолог Флиндерс Питри предположил, что в них могли быть погребены придворные, принесенные в жертву ради сопровождения монархов в загробном мире. Однако убедительных доказательств насильственной смерти тогда получить не удалось.

В ходе нового исследования специалисты изучили 46 черепов из собрания Кембриджского университета. У 18 из них выявили серьезные повреждения, главным образом линейные переломы. По оценке ученых, они могли появиться непосредственно перед смертью или в момент ее наступления.

Руководитель исследования Розелин Кэмпбелл из Университета Пердью отметила, что такие травмы способны вызывать тяжелые последствия, включая потерю сознания и внутреннее кровотечение. На некоторых останках также обнаружили повреждения, предположительно нанесенные острым предметом, в том числе в области глаз.

Однозначно определить орудие и обстоятельства гибели людей невозможно. Повреждения не соответствуют типичным следам от царской булавы. Ученые также рассматривают возможность случайных падений, но отмечают, что при них могли бы пострадать и другие кости. Не исключено, что часть людей умерла естественным путем или погибла от удушения.

Исследование не позволяет установить судьбу всех похороненных, поскольку значительная часть останков была повторно захоронена более ста лет назад. Однако сохранившиеся черепа дали дополнительные основания рассматривать версию о ритуальных убийствах при погребении первых правителей Египта, сообщает "Самара Онлайн 24".