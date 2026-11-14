На Новый год приготовлю мясные «Снежки»: рецепт сочных шариков под нежной сырной шапочкой

На новогоднем столе даже привычные мясные блюда хочется подать по-особенному. Вместо обычных котлет можно приготовить мясные «Снежки» — сочные шарики из фарша под нежной сырной шапочкой. После запекания они выглядят как маленькие заснеженные сугробы, а внутри остаются мягкими и ароматными.

Для приготовления понадобятся доступные продукты: мясной фарш, лук, сыр, сметана и немного чеснока. На подготовку уйдёт около 20 минут, а основную работу выполнит духовка.

Какие продукты понадобятся

На 4–5 порций:

Для мясных шариков:

мясной фарш — 500 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — ½ ч. л. или по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сладкая паприка — ½ ч. л.

Для сырной шапочки:

твёрдый сыр — 120 г;

сметана жирностью 20% — 3 ст. л.;

сливочный творожный сыр — 80 г;

чеснок — 1 небольшой зубчик;

свежий укроп — несколько веточек.

Для более сочного результата лучше использовать смешанный фарш из свинины и говядины. Также подойдёт фарш из куриного бедра или индейки.

Как приготовить мясные «Снежки» в духовке

Репчатый лук очистите и натрите на мелкой тёрке. Чеснок пропустите через пресс. В глубокой миске соедините мясной фарш, лук, чеснок, яйцо и панировочные сухари. Добавьте соль, чёрный перец и сладкую паприку. Тщательно перемешайте массу до однородности. Оставьте фарш на 5–10 минут, чтобы сухари впитали часть влаги. Смочите руки холодной водой и сформируйте из фарша 10–12 одинаковых шариков. Выложите заготовки в форму для запекания, слегка смазанную растительным маслом. Разогрейте духовку до 190 °C и отправьте мясные шарики запекаться на 15 минут. Пока мясо готовится, натрите твёрдый сыр на мелкой тёрке. Смешайте сыр со сметаной, творожным сыром, измельчённым чесноком и небольшим количеством укропа. Достаньте форму из духовки. На каждый мясной шарик выложите по столовой ложке сырной массы, формируя пышную шапочку. Верните блюдо в духовку ещё на 12–18 минут, пока мясо полностью не приготовится, а сырная начинка не станет мягкой.

Готовность проверяйте кухонным термометром: температура внутри шариков из говяжьего или свиного фарша должна достигнуть 71 °C, а из куриного или индюшиного — 74 °C.

Перед подачей оставьте «Снежки» на 5 минут, чтобы мясной сок равномерно распределился внутри.

Почему мясные шарики получаются сочными

Главный секрет заключается в правильном составе фарша.

Натёртый лук добавляет влагу, а небольшое количество панировочных сухарей помогает удерживать мясной сок во время приготовления.

Яйцо связывает ингредиенты и не даёт шарикам разваливаться.

Сырно-сметанная шапочка дополнительно защищает верхнюю часть мяса от пересыхания и придаёт блюду нежный сливочный вкус.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не вымешивайте фарш слишком долго и не утрамбовывайте шарики при формировании. Слишком плотная мясная масса после запекания может стать жёсткой. Для сочности достаточно перемешать ингредиенты до однородности и сформировать аккуратные круглые заготовки.

Как сделать сырную шапочку белоснежной

Чтобы мясные «Снежки» действительно напоминали зимнее угощение, важно правильно подобрать сыр.

Лучше использовать светлые сорта с мягким сливочным вкусом. Например, подойдут моцарелла и молодой полутвёрдый сыр.

Если хочется сохранить светлый оттенок, не включайте режим гриля в конце приготовления.

Сырная масса должна расплавиться, но не обязательно сильно подрумяниваться.

Перед подачей можно добавить немного мелко натёртого сыра, чтобы создать эффект пушистого снега.

Чем можно дополнить фарш

Базовый рецепт легко изменить.

Для более насыщенного вкуса добавьте в фарш немного обжаренных шампиньонов, предварительно измельчив их ножом.

Любителям овощей понравится вариант с мелко натёртой морковью или кабачком. Из кабачка необходимо предварительно удалить лишнюю влагу.

Если хочется сделать блюдо пикантнее, используйте щепотку копчёной паприки.

А для особенно нежной текстуры можно добавить в фарш столовую ложку густой сметаны, немного уменьшив количество других влажных ингредиентов.

С чем подавать мясные «Снежки»

Такие шарики хорошо сочетаются с картофельным пюре, запечёнными овощами или рассыпчатым рисом.

Для новогоднего стола можно выложить их на большое блюдо и украсить небольшими веточками укропа.

Особенно красиво «Снежки» смотрятся на тёмной сервировочной тарелке: светлая сырная шапочка создаёт выразительный контраст.

Если хочется дополнить блюдо соусом, подойдёт нежный сливочный или сметанный вариант с зеленью.

Можно ли приготовить заранее

Мясные шарики можно сформировать за несколько часов до праздничного ужина и хранить в холодильнике в закрытом контейнере.

Сырную массу также удобно подготовить заранее, но держать её следует отдельно от сырого мяса.

Непосредственно перед подачей останется запечь шарики, добавить сырную шапочку и довести блюдо до готовности.

Готовые «Снежки» можно хранить в холодильнике при температуре не выше +4 °C до 3–4 дней. Перед повторной подачей их необходимо тщательно разогреть до 74 °C в центре.

Мясные «Снежки» под сырной шапочкой — удачная альтернатива привычным котлетам и тефтелям. Сочные мясные шарики, нежная сливочная начинка и необычное оформление делают блюдо подходящим для новогоднего стола. При этом рецепт не требует дорогих продуктов и долгого приготовления.

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