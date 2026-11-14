Новости Казани

На берегу Казанки построят школу-интернат на 800 мест

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Образовательный комплекс с школой на 800 учеников и интернатом появится на правом берегу реки Казанки в Казани. В состав центра также войдет дошкольная модель «Глобокидс». Мэрия города уже согласовала корректировки в проект планировки участка, расположенного между улицами Мулланура Вахитова, Яруллина, Пролетарской и Бугринской.

Под строительство инновационной школы выделена просторная незастроенная территория рядом с улицей Шоссейной. Общая площадь образовательного центра составит 36 тысяч квадратных метров. Рядом с учебным комплексом запланировано возведение апартаментов площадью 3,5 тысячи квадратных метров, рассчитанных на 100 человек, а также парковка на 30 мест.

Сейчас проект находится на стадии разработки. Завершить проектные работы намерены к 2028 году, предельный срок окончания строительства установлен на 2034 год. Перед началом возведения объектов потребуется подготовить территорию, в частности принять меры по защите участка от подтопления и затопления. Впервые широкой публике концепцию школы представят 5 декабря на форуме «Атлас родителя».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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