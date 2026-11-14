Йельские ученые оценили влияние питания и лекарств на биологический возраст

Некоторые изменения в питании, физическая активность и отдельные лекарственные препараты могут влиять на показатели биологического старения. Это следует из обзора ученых Йельского университета, изучивших результаты 51 клинического исследования. При этом многие популярные пищевые добавки не показали значимого воздействия на эпигенетические маркеры.

Работа опубликована в Nature Medicine. Исследователи оценивали более 110 показателей метилирования ДНК, включая 16 эпигенетических часов. Эти системы анализируют химические метки на ДНК и с помощью алгоритмов рассчитывают приблизительный биологический возраст организма. Он может отличаться от календарного.

Наиболее выраженные положительные изменения наблюдались при сочетании регулярных физических упражнений и сбалансированного рациона. Определенный эффект также связывали со средиземноморской, низкожировой и низкоуглеводной диетами.

Среди медикаментов исследователи выделили метформин, семаглутид и некоторые препараты, влияющие на фактор некроза опухоли — белок, участвующий в регуляции воспаления. В рассмотренных работах безрецептурные добавки и ряд медицинских вмешательств не обеспечили измеримого снижения эпигенетического возраста.

Ученые также установили, что новые модели эпигенетических часов дают более точные оценки, чем прежние. Изменения маркеров чаще и заметнее фиксировались у людей с заболеваниями.

Однако результаты не означают, что перечисленные методы гарантированно продлевают жизнь или защищают от рака, диабета и деменции. Пока исследователи подтвердили лишь изменения отдельных биологических показателей. Необходимы более масштабные испытания, которые позволят оценить устойчивость эффекта и его связь с реальным улучшением здоровья, сообщает "Самара Онлайн 24".