Кулинария

Забудьте про обычную сырную тарелку: рецепт праздничных сырных конфет с виноградом и орехами

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить праздничные сырные конфеты с ви...

ПроКазань

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На праздничном столе сыр обычно подают ломтиками вместе с фруктами и орехами. Но из тех же продуктов можно приготовить гораздо более интересную закуску — сырные конфеты с сочным виноградом внутри. Снаружи они покрыты хрустящей ореховой крошкой, а под ней скрывается нежная сливочная начинка.

Такие конфеты выглядят необычно, готовятся без выпечки и отлично подходят для новогоднего меню. На подготовку понадобится около 20 минут, а результат легко удивит гостей.

Какие продукты понадобятся

На 12–15 сырных конфет:

  • творожный сливочный сыр — 200 г;

  • твёрдый сыр — 100 г;

  • виноград без косточек — 12–15 ягод;

  • грецкие орехи — 80 г;

  • фисташки очищенные — 40 г;

  • чеснок — 1 небольшой зубчик по желанию;

  • мёд — ½ ч. л. по желанию;

  • чёрный молотый перец — по вкусу.

Для этого рецепта лучше выбирать крупный виноград без косточек с плотной мякотью. Подойдут как зелёные, так и красные сорта.

Как приготовить сырные конфеты с виноградом

  1. Твёрдый сыр натрите на самой мелкой тёрке.

  2. Переложите творожный сыр в глубокую миску и добавьте натёртый твёрдый сыр.

  3. При желании положите немного измельчённого чеснока, чёрного перца или половину чайной ложки мёда.

  4. Тщательно перемешайте массу до однородности. Она должна получиться достаточно плотной и пластичной.

  5. Виноград промойте, отделите ягоды от веточек и полностью обсушите бумажным полотенцем.

  6. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде в течение 2–3 минут, постоянно помешивая. Остудите и мелко порубите ножом.

  7. Фисташки также измельчите. Разложите орехи по отдельным тарелкам.

  8. Возьмите примерно столовую ложку сырной массы и расплющите её на ладони.

  9. Положите в центр одну виноградину и аккуратно соедините края сырной массы, полностью закрывая ягоду.

  10. Скатайте заготовку в ровный шарик.

  11. Обваляйте половину конфет в грецких орехах, а остальные — в измельчённых фисташках.

  12. Переложите закуску на тарелку и уберите в холодильник на 30 минут.

Перед подачей разложите сырные конфеты в небольшие бумажные капсулы для десертов или на красивое сервировочное блюдо.

Почему виноград идеально подходит для сырной начинки

Сочетание сыра и винограда давно считается удачным благодаря контрасту вкусов.

Сливочный сыр обладает нежной текстурой, твёрдый добавляет насыщенность и лёгкую солоноватость, а виноград делает закуску сочной и освежающей.

При этом ореховая оболочка создаёт приятный хруст.

Особенно интересным получается сочетание слегка солоноватого сыра со сладким зелёным виноградом.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед приготовлением обязательно обсушите виноград. Даже небольшое количество влаги на поверхности ягод может помешать сырной массе плотно прилегать к начинке. Если сыр слишком мягкий, уберите его в холодильник на 15–20 минут, а уже потом формируйте конфеты.

Какой сыр лучше выбрать

Для основы хорошо подходит сливочный творожный сыр без добавок.

Он достаточно плотный, легко принимает нужную форму и не перебивает вкус винограда.

Твёрдый сыр можно выбрать по своему вкусу:

  • гауда придаст мягкий сливочный оттенок;

  • российский сыр сделает вкус более привычным;

  • пармезан добавит выразительную солоноватость;

  • чеддер создаст более насыщенное сочетание.

Если хочется необычного вкуса, можно заменить небольшую часть твёрдого сыра сыром с голубой плесенью. Но такой вариант понравится не всем гостям, поэтому для большого застолья лучше приготовить несколько разных видов конфет.

Чем можно заменить ореховую обсыпку

Классический вариант — измельчённые грецкие орехи или фисташки.

Однако можно использовать и другие ингредиенты.

Например, обвалять сырные шарики в кунжуте, мелко нарезанном укропе или смеси орехов с сушёной клюквой.

Для более яркой праздничной подачи приготовьте сразу несколько вариантов обсыпки.

Зелёные фисташки, светлый кунжут и коричневые грецкие орехи создадут красивое сочетание цветов на тарелке.

Как красиво подать сырные конфеты на Новый год

Самый простой способ — разложить закуску в маленькие бумажные капсулы, как настоящие конфеты.

Особенно эффектно она выглядит на деревянной сервировочной доске рядом с виноградом и веточками розмарина.

Можно также выложить шарики по кругу, чередуя разные виды ореховой обсыпки.

Для удобства гостей подавайте сырные конфеты небольшими порциями, чтобы каждую можно было съесть за один-два укуса.

Если за столом будут маленькие дети, учитывайте, что цельные виноградины могут представлять опасность удушья. Для них лучше приготовить отдельную закуску с разрезанными вдоль на четвертинки ягодами.

Можно ли приготовить заранее

Сырную массу можно подготовить за день до праздника и хранить в холодильнике в закрытом контейнере.

Сами конфеты лучше формировать за несколько часов до подачи, чтобы виноград оставался свежим, а ореховая обсыпка не успела размягчиться.

Готовую закуску держите при температуре не выше +4 °C. Желательно съесть её в течение суток.

Не оставляйте сырные конфеты на праздничном столе дольше двух часов подряд.

Сырные конфеты с виноградом и орехами — простая альтернатива привычной сырной тарелке. Нежная сливочная оболочка, сочная ягода внутри и хрустящая ореховая крошка создают необычное сочетание вкусов. Такая закуска украсит новогодний стол и позволит удивить гостей без сложных рецептов и долгого приготовления.

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