Роды на высоте: пассажирка рейса Казань — Сочи родила мальчика

На борту самолета, выполнявшего рейс из Казани в Сочи, у пассажирки начались роды. Женщина находилась на 35-й неделе беременности, и процесс пошел прямо во время полета. Экипаж запросил экстренную посадку во Внуково, однако малыш появился на свет раньше, чем лайнер приземлился.

Помощь роженице оказал врач, находившийся на борту. Вес новорожденного составил чуть больше трех килограммов. После посадки мать и ребенка доставили в больницу. Информацию об инциденте распространил телеканал «Россия 1».