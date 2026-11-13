Картофель с грибами заливаю сливками и отправляю в духовку: получается нежнее привычного пюре

Картофель с грибами можно приготовить так, что обычный гарнир превратится в полноценное праздничное блюдо. Для этого достаточно нарезать клубни тонкими ломтиками, добавить обжаренные шампиньоны и залить всё сливками. В духовке картофель постепенно пропитается соусом, станет мягким, а сверху появится аппетитная золотистая корочка.

Такую запеканку удобно подавать на Новый год вместо привычного пюре. Она получается насыщенной по вкусу, не требует сложных ингредиентов и хорошо сочетается с мясом, птицей и овощными салатами.

Какие продукты понадобятся

На 4–6 порций:

картофель — 800 г;

свежие шампиньоны — 300 г;

сливки жирностью 20% — 300 мл;

твёрдый сыр — 100 г;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

мускатный орех — небольшая щепотка;

свежий укроп или петрушка — для подачи.

Лучше выбирать картофель, который хорошо разваривается. Он быстрее становится мягким и помогает сделать сливочный соус более густым.

Как приготовить картофель с грибами в сливках

Очистите картофель и нарежьте тонкими кружочками толщиной около 2–3 мм. Удобнее всего использовать овощерезку. Шампиньоны промойте при необходимости, обсушите и нарежьте пластинками. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите ножом. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте лук до мягкости. Добавьте грибы и готовьте 7–10 минут, пока основная часть выделившейся жидкости не испарится. В конце добавьте чеснок, немного соли и перца. Перемешайте и снимите сковороду с огня. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите половину картофеля, слегка посолите и распределите сверху обжаренные грибы с луком. Накройте оставшимися картофельными ломтиками. Смешайте сливки с мускатным орехом, небольшим количеством соли и перца. Равномерно залейте содержимое формы. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 180 °C, примерно на 45–55 минут. Проверьте картофель ножом. Если ломтики стали мягкими, снимите фольгу, посыпьте запеканку натёртым сыром и готовьте ещё 10–15 минут до румяной корочки.

Перед подачей оставьте блюдо на 10 минут. За это время сливочный соус немного загустеет, и запеканку будет удобнее делить на порции.

Почему картофель получается особенно нежным

Секрет блюда заключается в сочетании тонкой нарезки и сливочного соуса.

Во время запекания картофель постепенно размягчается, впитывает часть сливок и приобретает нежную текстуру. Крахмал, который выделяется из ломтиков, помогает соусу загустеть.

При этом картофель сохраняет форму, но легко разделяется вилкой.

Грибы добавляют насыщенный аромат, а сыр создаёт золотистую корочку.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не промывайте нарезанный картофель перед запеканием. Крахмал на поверхности ломтиков помогает загустить сливки и сделать соус более однородным. Также старайтесь нарезать картофель одинаково тонко, чтобы все кусочки приготовились одновременно.

Почему грибы лучше предварительно обжарить

Шампиньоны содержат много влаги. Если положить их в форму сырыми, во время запекания они выделят жидкость, которая разбавит сливочный соус.

Предварительное обжаривание позволяет убрать часть влаги и сделать грибной вкус более выраженным.

Не стоит сразу добавлять много соли: она способствует выделению жидкости. Лучше слегка посолить грибы ближе к концу приготовления.

Вместо шампиньонов можно использовать вешенки или предварительно приготовленные лесные грибы.

Какие сливки выбрать

Для этого рецепта хорошо подходят сливки жирностью 20%. Они дают достаточно насыщенный вкус и помогают получить нежную консистенцию.

Со сливками жирностью 10% блюдо получится менее насыщенным, а соус может оказаться более жидким.

Если хочется особенно сливочного вкуса, можно использовать сливки жирностью 30–33%, но такая запеканка будет заметно калорийнее.

Заменять сливки обычным молоком в том же количестве нежелательно: результат получится менее густым.

Как получить красивую сырную корочку

Сыр лучше добавлять ближе к концу запекания.

Если посыпать им картофель сразу, поверхность может слишком сильно подрумяниться, пока нижние слои ещё остаются твёрдыми.

Подойдут гауда, российский сыр или другой сорт, который хорошо плавится.

Для более выразительного вкуса можно добавить немного пармезана.

Если духовка поддерживает режим верхнего нагрева, включите его на последние 2–3 минуты, внимательно следя за поверхностью.

С чем подавать картофельную запеканку

Картофель с грибами в сливках можно использовать как самостоятельное блюдо или сытный гарнир.

Он хорошо сочетается с запечённой курицей, индейкой, мясными рулетами и свежими овощами.

На новогоднем столе запеканку удобно подавать прямо в красивой керамической форме. Перед подачей посыпьте поверхность мелко нарезанной петрушкой или укропом.

Можно ли приготовить заранее

Картофельную запеканку можно полностью приготовить за день до праздника.

После остывания уберите её в холодильник в закрытом контейнере или накрытой форме при температуре не выше +4 °C.

Перед подачей разогрейте в духовке при 170–180 °C, накрыв фольгой, чтобы верх не пересох. Блюдо должно полностью прогреться, желательно до 74 °C в центре.

Готовую запеканку рекомендуется хранить в холодильнике не дольше 3–4 дней.

Картофель с грибами в сливках — удачный способ разнообразить праздничное меню без лишних затрат. Тонкие ломтики пропитываются ароматным соусом, грибы делают вкус насыщеннее, а сырная корочка придаёт блюду аппетитный вид. Такая запеканка может стать достойной заменой привычному картофельному пюре.

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