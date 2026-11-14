Новости Казани

В Казани подвели итоги ночной диспансеризации в поликлиниках

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Казани завершилась акция «Ночь в поликлинике». Заключительный этап прошел в Клинической больнице №2, где с 20:00 до полуночи на двух площадках — в поселке Юдино на улице Ильича, 30 и на улице Столярова, 39 — все желающие могли бесплатно пройти обследование и получить консультации специалистов.

Как рассказал главный врач больницы Илья Савельев, для посетителей были доступны три программы: основная, а также мужское и женское здоровье. Прием вели терапевт, кардиолог, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, уролог и гинеколог. Особый интерес вызвал центр здоровья, где проводилась биоимпедансометрия — оценка состава тела.

Перед мероприятием в мессенджере МАКС создали чат, в который вступили почти 800 человек. Пациенты начали приходить задолго до официального старта — парами и семьями. По словам первого заместителя министра здравоохранения Татарстана Елены Демьяновой, такие акции популярны и эффективны, поэтому опыт решено распространить на Набережные Челны, Альметьевск и Нижнекамск.

Пока медики проводили анализы и УЗИ, для гостей выступали артисты, а волонтеры-медики — студенты казанских вузов — помогали ориентироваться в поликлинике. В завершение вечера среди посетителей разыграли сертификаты на МРТ, КТ и колоноскопию с анестезией.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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