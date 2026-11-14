Куриное филе превращаю в праздничные медальоны: рецепт с нежной начинкой, ради которого не придется часами стоять у плиты

Куриное филе часто считают слишком простым продуктом для праздничного стола. Но стоит добавить нежную начинку из грибов, сливочного сыра и зелени, как привычное мясо превращается в аппетитные медальоны с румяной корочкой. Такое горячее блюдо выглядит эффектно, а готовится гораздо проще, чем кажется.

Главное преимущество рецепта — минимум хлопот. На подготовку понадобится около 20 минут, после чего медальоны отправляются в духовку. Получается сочное мясо с ароматной начинкой, которое можно подать на Новый год вместо традиционных отбивных.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

куриное филе — 600 г;

шампиньоны — 150 г;

сливочный творожный сыр — 100 г;

твёрдый сыр — 70 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

чеснок — 1 зубчик;

сметана — 1 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

сладкая паприка — ½ ч. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу;

свежий укроп — несколько веточек.

Для приготовления также понадобятся зубочистки или кулинарная нить, чтобы закрепить рулетики перед запеканием.

Как приготовить праздничные медальоны из курицы

Шампиньоны мелко нарежьте. Лук очистите и измельчите небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте лук до мягкости, затем добавьте грибы. Готовьте 5–7 минут, пока из шампиньонов не испарится основная часть жидкости. Добавьте измельчённый чеснок и снимите с огня. Полностью остудите грибную смесь, соедините с творожным сыром, натёртым твёрдым сыром и мелко нарезанным укропом. Куриное филе разрежьте вдоль на тонкие пласты. При необходимости слегка отбейте через пищевую плёнку, чтобы толщина мяса была примерно одинаковой. Посолите, поперчите курицу и посыпьте сладкой паприкой. На каждый пласт выложите немного сырно-грибной начинки, оставляя свободные края. Сверните мясо в плотные рулетики и закрепите зубочистками или кулинарной нитью. Разрежьте каждый рулет поперёк на два толстых медальона. Если необходимо, дополнительно закрепите их, чтобы начинка не выпадала. Выложите медальоны срезом вверх в форму для запекания, слегка смазанную маслом. Смажьте поверхность небольшим количеством сметаны. Отправьте в духовку, разогретую до 190 °C, примерно на 20–30 минут в зависимости от толщины заготовок.

Готовность курицы лучше проверять кухонным термометром: температура в центре мяса должна достигнуть 74 °C.

Перед подачей дайте медальонам постоять 5 минут и обязательно удалите все зубочистки или кулинарную нить.

Почему куриные медальоны получаются сочными

Главный секрет блюда — сливочная начинка, которая помогает сохранить приятную текстуру куриного филе.

Творожный сыр при нагревании становится мягким, грибы добавляют аромат, а твёрдый сыр делает начинку более насыщенной.

При этом важно не передержать курицу в духовке. Из-за небольшого количества жира филе быстро пересыхает при слишком долгом приготовлении.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед добавлением в начинку обязательно остудите обжаренные грибы. Если смешать их горячими с творожным сыром, масса может стать слишком жидкой и начать вытекать из медальонов. Для более аккуратной формы готовые рулетики можно охладить 10–15 минут перед нарезкой.

Чем можно заменить грибную начинку

Если хочется разнообразить рецепт, попробуйте другие сочетания продуктов.

Вместо шампиньонов подойдут мелко нарезанный шпинат и сливочный сыр. Такая начинка получится нежной и добавит блюду красивый зелёный оттенок.

Для более яркого вкуса можно использовать вяленые томаты с моцареллой.

Ещё один вариант — добавить немного мелко нарезанного сладкого перца.

Важно не перегружать мясо начинкой: слишком толстые рулетики сложнее закрепить, а сыр может вытекать во время запекания.

Как сделать красивую румяную корочку

Чтобы медальоны выглядели особенно аппетитно, за несколько минут до готовности можно слегка увеличить верхний нагрев духовки.

Но следите за поверхностью: сыр и сметана быстро подрумяниваются.

При желании посыпьте медальоны небольшим количеством тёртого сыра за 5 минут до окончания запекания.

Так получится тонкая золотистая корочка, которая сделает блюдо ещё более праздничным.

С чем подавать куриные медальоны

Лучше всего такое горячее сочетается с нежным картофельным пюре, запечёнными овощами или рисом.

Для новогоднего стола можно выложить медальоны на большое блюдо и украсить свежей зеленью.

Рядом красиво смотрятся помидоры черри, небольшие веточки розмарина и ломтики сладкого перца.

Если хочется дополнить мясо соусом, смешайте густую сметану с зеленью и небольшим количеством чеснока.

Можно ли приготовить заранее

Куриные рулетики удобно сформировать за несколько часов до праздничного ужина.

До запекания храните их в закрытом контейнере в холодильнике при температуре не выше +4 °C, отдельно от готовых продуктов.

Незадолго до подачи останется нарезать рулетики на медальоны и отправить в духовку.

Если блюдо приготовлено заранее, разогревайте его до температуры не ниже 74 °C в центре.

Готовые медальоны можно хранить в холодильнике до 3–4 дней, но наиболее сочными они будут сразу после приготовления.

Праздничные куриные медальоны с грибами и сыром — удачный вариант горячего блюда, когда хочется удивить гостей без сложных рецептов. Нежная начинка, ароматные шампиньоны и сочное куриное мясо создают сочетание, которое подойдёт и для новогоднего ужина, и для обычного семейного праздника.

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