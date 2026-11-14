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Ученые объяснили, зачем птенцы зимородков набирают лишний вес

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В первые недели жизни птенцы обыкновенного зимородка проходят необычный цикл изменения массы: сначала быстро тяжелеют, затем теряют часть веса и к вылету из гнезда вновь достигают показателей взрослых птиц. В возрасте 15–16 дней их масса может превышать вес родителей на 40,9%. Такие данные получили чешские орнитологи. Исследование опубликовано в журнале Ornis Fennica.

Работу проводили Алена Хадравова из Карлова университета и независимый исследователь Любомир Пешке. С 2020 по 2025 год они наблюдали за зимородками на девяти ручьях в окрестностях Праги. Специалисты взвесили и измерили 982 птенцов, а также следили за температурой внутри гнезд и тела молодых птиц.

Зимородки выкапывают длинные норы в крутых берегах водоемов. Это надежно защищает яйца и потомство от хищников, но создает проблему с поддержанием тепла. Даже летом температура внутри таких убежищ может составлять всего 13–21 градус. При этом гнезда практически не утеплены: на их дне остаются рыбья чешуя и кости.

Согласно наблюдениям, через 9–10 дней после появления на свет птенцы весят столько же, сколько взрослые особи. Еще через несколько дней их масса достигает максимума — примерно на 40,9% выше родительской. Затем вес начинает снижаться, хотя кормление не становится реже.

Исследователи связывают первоначальный набор массы с необходимостью удерживать тепло после того, как родители перестают постоянно обогревать потомство. Скопление нескольких птенцов в одной норе также помогает им согреваться. Позднее организм перестраивается, развивая способность самостоятельно поддерживать температуру, и на эти процессы, вероятно, расходуется дополнительная энергия.

Одновременно меняются и размеры тела. Рост крыльев сначала идет медленно, затем ускоряется, а к 20–30 дням они почти достигают размеров взрослых птиц. В этом возрасте молодые зимородки вылетают из гнезда. Их клювы при этом остаются примерно на 41,9% короче взрослых и продолжают расти.

Авторы предполагают, что способность быстро набирать массу и большой размер выводка стали важными приспособлениями, позволившими обыкновенному зимородку освоить более прохладные регионы. Большинство из примерно 120 современных видов семейства зимородковых обитает в тропиках и субтропиках, сообщает "Самара Онлайн 24".

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