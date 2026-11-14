Кремль в Казани выделит 58 млн рублей на уборку снега в 2027 году

Казанский кремль объявил о поиске подрядчика для уборки своей территории в 2027 году. Начальная цена контракта составляет 58 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок.

Подрядчику предстоит убирать снег и мусор, очищать крыши от снега и наледи, а также вывозить собранные и сброшенные с кровель осадки.

Ранее сообщалось, что за неправильную уборку снега казанцам грозят штрафы до 1 миллиона рублей. Глава города потребовал от управляющих компаний и владельцев зданий ответственно подойти к работе. Также в Казани впервые планируют использовать роботов для расчистки тротуаров с ограниченным пространством.

Кроме того, власти Казани назвали причину обрушения крыш прошлой зимой. Чтобы избежать повторения ситуации, в городе отремонтировали более 150 кровель.