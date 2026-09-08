Nothing открыла набор тестировщиков новых продуктов и ПО
Компания Nothing начала прием заявок на участие в программе тестирования новых устройств и программного обеспечения. Как сообщает Ferra, отобранные пользователи получат ранний доступ к продуктам компании до их официального появления в продаже.
Участники смогут напрямую общаться с командой Nothing и влиять на текущие разработки. От них ожидают публикации первых впечатлений в соцсетях и на специальной платформе сообщества, а также полноценные обзоры после релиза.
В этот раз компания особенно заинтересована в специалистах с опытом в 3D-анимации, графическом дизайне, музыке и звукозаписи, а также в авторах обзоров. Навыки не являются строгим требованием для участия.
Заявки принимаются до 10 сентября, говорится на официальных ресурсах Nothing.
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