«Яндекс» запустил «Алису AI для бизнеса»

«Яндекс» объявил о запуске «Алисы AI для бизнеса» — ИИ-ассистента, помогающего компаниям решать рабочие задачи. Сервис уже доступен всем клиентам «Яндекс 360», которых насчитывается более 185 тысяч организаций. Новым компаниям для начала работы достаточно зарегистрироваться в экосистеме, а первые три месяца пользование будет бесплатным.

Ассистент умеет выполнять цепочки действий и интегрирован с сервисами «Яндекс 360»: Почтой, Диском, Календарем, Трекером и Вики. Он ориентирован на организации любого масштаба и сферы деятельности — от торговли до строительства. Также «Алиса AI для бизнеса» подключается к корпоративным системам сторонних разработчиков: сейчас поддерживаются «Битрикс24», СПАРК, amoCRM и 1С, а список планируют расширять. Чтобы ассистент понимал специфику конкретной компании, ему достаточно показать базу знаний — ее можно создать с нуля или взять готовую.

В режиме «Задачи» ассистент может брать на себя сложные многосоставные задания. Например, сотрудник службы поддержки способен поручить ему поиск повторяющихся проблем в обращениях клиентов, а финансовый специалист — собрать данные по разрозненным счетам и договорам, составив календарь поступлений и обязательств.

Исполнительный директор Ассоциации облачных и технологических провайдеров Антон Салов отметил, что интеграция функции «второго пилота» в навигационные системы «Яндекс 360» помогает и профессионалам, и новичкам становиться «полноценными асами» при создании и редактировании документов, таблиц и презентаций. По его словам, суверенная система ИИ, встроенная в офисные бизнес-процессы, экономит время и повышает производительность за счет интеграций со сторонними облачными приложениями. Об этом рассказывает Lenta.ru.