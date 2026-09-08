Телевизоры LG могут сканировать домашний Wi-Fi и записывать звук

Эксперты Gamers Nexus обнаружили, что телевизоры LG способны собирать сведения об устройствах, подключенных к домашней сети, а также о ближайших Wi-Fi-сетях. Такой вывод сделан после анализа сетевого трафика, который периодически генерирует техника. В список попадают смартфоны, компьютеры, умные часы и другая электроника. Кроме того, телевизор может записывать звук через микрофон даже в выключенном состоянии.

Если интернет-соединение отсутствует, записи могут храниться во внутренней памяти, а после восстановления связи — передаваться на серверы компании. Однако в исследовании не приводится подтверждений фактической отправки этих данных. Речь идет о выявленных возможностях техники, а не о доказанных случаях передачи информации.

Никаких утверждений о том, что собранные данные действительно покидают устройство, в отчете Gamers Nexus нет. Эксперты лишь описали потенциальные сценарии работы телевизора, обнаруженные при изучении трафика.

Подробности исследования опубликовал сайт АМИТЕЛ.