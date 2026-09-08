Священник объяснил, может ли раскаявшийся убийца попасть в рай

Священник Федор Бородин ответил, возможно ли спасение для серийного убийцы, если тот искренне раскаялся в содеянном, сообщает Информационное агентство "Кулик".

По словам священнослужителя, рай нельзя считать наградой, которую человек способен заслужить собственными силами. Он подчеркнул, что спасение дается через Христа, готового принять каждого, кто действительно приходит к покаянию.

Бородин пояснил, что настоящее раскаяние начинается с отказа от прежнего образа жизни и желания измениться. Осознание совершенного зла в таком случае может стать первым шагом на духовном пути.

При этом священник обратил внимание и на другую сторону вопроса. Он отметил, что человек, знающий о Боге, может сознательно выбрать открытое отречение.

По словам Бородина, такой выбор закрывает для человека возможность покаяния. Однако искреннее признание вины и внутреннее преображение могут открыть путь к спасению. С этой точки зрения бывший преступник может оказаться в раю, если его раскаяние было подлинным, а дальнейшая жизнь стала стремлением к праведности.