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Толкователи Библии назвали признаки приближения конца света

Анастасия Шарова Автор статьи
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Толкователи библейских текстов назвали несколько признаков, которые, по их мнению, могут указывать на приближение конца света, сообщает ИА МедиаПоток.

Одним из таких знамений они считают возвращение евреев на землю обетованную. В религиозном толковании это событие связывают со Вторым пришествием Христа.

Также, согласно такой трактовке, возвращение на землю обетованную может указывать на начало Страшного суда. В священных текстах говорится, что после него праведники окажутся в небесном Иерусалиме, а грешников ждет огненная геенна.

Еще одним важным предупреждением называют вероотступничество. Как отмечается, об этой опасности говорил апостол Павел.

Апокалиптические события в библейских текстах также связывают с нравственным падением людей и сокращением числа праведников.

При этом в писании речь идет не только о наказании. В нем также говорится об обновлении и надежде, а возможность спасения остается открытой для каждого человека.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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