Толкователи Библии назвали признаки приближения конца света

Толкователи библейских текстов назвали несколько признаков, которые, по их мнению, могут указывать на приближение конца света, сообщает ИА МедиаПоток.

Одним из таких знамений они считают возвращение евреев на землю обетованную. В религиозном толковании это событие связывают со Вторым пришествием Христа.

Также, согласно такой трактовке, возвращение на землю обетованную может указывать на начало Страшного суда. В священных текстах говорится, что после него праведники окажутся в небесном Иерусалиме, а грешников ждет огненная геенна.

Еще одним важным предупреждением называют вероотступничество. Как отмечается, об этой опасности говорил апостол Павел.

Апокалиптические события в библейских текстах также связывают с нравственным падением людей и сокращением числа праведников.

При этом в писании речь идет не только о наказании. В нем также говорится об обновлении и надежде, а возможность спасения остается открытой для каждого человека.