OpenAI отключит свои ИИ-модели для Cursor 12 ноября

OpenAI прекратит доступ к своим моделям искусственного интеллекта для сервиса Cursor, который перешел под контроль SpaceX. Отключение назначено на 12 ноября 2026 года.

В компании объяснили решение опасениями по поводу соблюдения условий использования технологий. OpenAI также заявила, что ранее сталкивалась с нарушениями контрактов со стороны компаний Илона Маска, в частности соцсети X.

Сооснователь Cursor Майкл Труэлл сообщил, что стороны ведут переговоры для урегулирования ситуации. Тем временем Anthropic, конкурент OpenAI, имеющий партнерство со SpaceX, заявила о планах увеличить вычислительные мощности для поддержки своих моделей Claude в Cursor.

Это решение стало очередным эпизодом многолетнего конфликта между Илоном Маском и руководством OpenAI.