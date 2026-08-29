Технологии

OpenAI отключит свои ИИ-модели для Cursor 12 ноября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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OpenAI прекратит доступ к своим моделям искусственного интеллекта для сервиса Cursor, который перешел под контроль SpaceX. Отключение назначено на 12 ноября 2026 года.

В компании объяснили решение опасениями по поводу соблюдения условий использования технологий. OpenAI также заявила, что ранее сталкивалась с нарушениями контрактов со стороны компаний Илона Маска, в частности соцсети X.

Сооснователь Cursor Майкл Труэлл сообщил, что стороны ведут переговоры для урегулирования ситуации. Тем временем Anthropic, конкурент OpenAI, имеющий партнерство со SpaceX, заявила о планах увеличить вычислительные мощности для поддержки своих моделей Claude в Cursor.

Это решение стало очередным эпизодом многолетнего конфликта между Илоном Маском и руководством OpenAI.

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