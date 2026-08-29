«Лукойл» подтвердил исчезновение приложений из AppStore

«Лукойл» официально подтвердил, что его приложения «АЗС ЛУКОЙЛ» и «ЛУКОЙЛ для бизнеса» исчезли из AppStore. Вместе с ними магазин Apple покинуло и приложение Teboil. Установить эти программы на iPhone сейчас невозможно.

В компании посоветовали владельцам iPhone не удалять уже установленные приложения — они продолжат работать. Если программа не запускается, рекомендуется воспользоваться сайтом: после авторизации на нём будут доступны QR-код лояльности, баланс баллов и история операций.

«Мы уже работаем над тем, чтобы восстановить комфортный доступ ко всем функциям приложения и привилегиям программы лояльности», — заявили в «Лукойле». Ранее из AppStore пропали и другие российские приложения, включая «Яндекс Пэй», Avito, VK, MAX и «Одноклассники».