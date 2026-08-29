Новости Татарстана

Рустам Минниханов поздравил бугульминцев с 245-летием города

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Сегодня Бугульма отмечает сразу три даты: 245 лет со дня присвоения статуса города, День Татарстана и День работника нефтяной и газовой промышленности. С юбилеем горожан поздравил раис республики Рустам Минниханов.

«Уважаемые бугульминцы! Поздравляю вас с днем рождения вашего прекрасного города! 245 лет – солидная дата», – обратился он к жителям. Минниханов подчеркнул, что Бугульма сыграла важную роль в истории региона: именно здесь начиналась нефтяная история Татарстана. Сегодня город – опорный центр юго-востока республики.

Отдельные слова благодарности раис адресовал ветеранам. «Главное богатство Бугульмы – это, конечно, люди. Поэтому отдельные слова благодарности ветеранам, которые своим трудом развивали город», – отметил он. Минниханов пожелал Бугульме процветания, а её жителям – здоровья, благополучия и успехов.

В праздничных мероприятиях принимает участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Отключение функций Google продлевает работу Android-смартфона

Интересное в Казани

день назад

Следы от носков и тяжесть в ногах: когда казанцам пора бежать к флебологу, а не мазать ноги кремом

кожееды чем опасны

Кулинария

23 часа назад

Манку и овсянку утром не варю, а готовлю турецкий завтрак: 10 минут и все готово - рецепт

Интересное в Казани

2 дня назад

Эффектно и недорого: как казанцам собрать стильный букет на 1 сентября и не переплатить

пирсинг шеи в Краснодаре

Кулинария

день назад

Фарш просто размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Не у нас

день назад

В Госдуме сняли вопрос об оплачиваемых выходных во время диспансеризации

Кулинария

день назад

Яблоки сначала карамелизую на сковороде, а тесто лью сверху: духовку для этого пирога не включаю

Кулинария

7 часов назад

Картошку не жарю и не запекаю: кладу между слоями фарш — ужин исчезает со стола за 10 минут

Кулинария

5 часов назад

Кабачки больше не жарю кружочками: натираю и добавляю 2 яйца — семья просит готовить через день
Новости Казани
час назад

«Ак Барс» после поражения сыграет со «Спартаком» в Кубке мэра Москвы

Казанский «Ак Барс» и московский «Спартак» встр...

Технологии

13 минут назад

OpenAI отключит свои ИИ-модели для Cursor 12 ноября

Кулинария

20 минут назад

Помидоры не режу в салат: вынимаю середину и разбиваю внутрь яйцо — завтрак выглядит на миллион

Новости Татарстана

31 минуту назад

Рустам Минниханов поздравил бугульминцев с 245-летием города

Технологии

45 минут назад

«Лукойл» подтвердил исчезновение приложений из AppStore
Татарстан поставил рекорд по производству молок...
Новости Татарстана
час назад

Татарстан поставил рекорд по производству молока и зерна на 127 млрд рублей

Новости Казани

2 часа назад

В Казани у театра Камала в 2027 году появится мультимедийный фонтан

Кулинария

3 часа назад

Пельмени не варю: выкладываю прямо на сковороду и заливаю одним соусом — ужин готов за 20 минут

Новости Казани

3 часа назад

Минниханов проехал на «Урале» в колонне из 1,2 тыс. байкеров в Казани
Япония вместо Европы: почему путешественникам и...
Интересное в Казани
4 дня назад

Япония вместо Европы: почему путешественникам из Казани стоит присмотреться к этой стране