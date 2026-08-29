Рустам Минниханов поздравил бугульминцев с 245-летием города

Сегодня Бугульма отмечает сразу три даты: 245 лет со дня присвоения статуса города, День Татарстана и День работника нефтяной и газовой промышленности. С юбилеем горожан поздравил раис республики Рустам Минниханов.

«Уважаемые бугульминцы! Поздравляю вас с днем рождения вашего прекрасного города! 245 лет – солидная дата», – обратился он к жителям. Минниханов подчеркнул, что Бугульма сыграла важную роль в истории региона: именно здесь начиналась нефтяная история Татарстана. Сегодня город – опорный центр юго-востока республики.

Отдельные слова благодарности раис адресовал ветеранам. «Главное богатство Бугульмы – это, конечно, люди. Поэтому отдельные слова благодарности ветеранам, которые своим трудом развивали город», – отметил он. Минниханов пожелал Бугульме процветания, а её жителям – здоровья, благополучия и успехов.

В праздничных мероприятиях принимает участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.