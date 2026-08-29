Новости Татарстана

Татарстан поставил рекорд по производству молока и зерна на 127 млрд рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Аграрии Татарстана отчитались о рекордных 127 м...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Аграрии Татарстана за первое полугодие произвели продукции на 127 миллиардов рублей — это рекорд, заявил министр сельского хозяйства Марат Зяббаров. Индекс производства к прошлому году составил 101,7 процента.

Уборочная идет полным ходом: обмолочено 727 тысяч гектаров зерновых, это 66 процентов плана. Намолочено 2 миллиона 656 тысяч тонн зерна при урожайности 36,5 центнера с гектара. Свеклу уже начали копать, всего предстоит убрать 53 тысячи гектаров.

Годовой план был 133 процента к 2021 году, фактически вышли на 140. Каждый процент прироста — около четырех миллиардов рублей продукции. Заодно предприятия АПК сократили долги на 107 миллионов.

Молочное направление на подъеме: экспорт вырос на 23 процента, отгрузка сыворотки — в 2,5 раза. Три завода получили аккредитацию для рынков СНГ, ЕАЭС, Ближнего Востока, Африки и Азии. Уже запущены шесть молочных комплексов на пять тысяч голов, до конца года добавятся еще 12 на девять тысяч. Капвложения превысят 7,5 миллиарда, а инвестиции за полугодие — 15 миллиардов.

Строящийся комплекс в Апастовском районе осмотрел Рустам Минниханов, стройка стартовала в 2025 году.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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