Экономика

Суд в Аргентине приостановил морскую нефтедобычу у Фолклендских островов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Федеральный суд аргентинского Рио-Гранде приост...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Федеральный суд аргентинского города Рио-Гранде приостановил реализацию нефтегазового проекта Sea Lion, который британская Rockhopper Exploration и израильская Navitas Petroleum планируют вести примерно в 220 км к северу от Мальвинских (Фолклендских) островов. Обеспечительную меру вынесла судья М. Борруто, сообщает ИА Нефтегаз.РУ.

Компаниям предписано воздержаться от начала, продолжения или реализации проекта: запрет касается бурения морского дна и недр, установки подводной инфраструктуры и трубопроводов, размещения плавучей установки для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) и старта коммерческой добычи углеводородов. Иск подали Ассоциация адвокатов и специалистов по экологическим вопросам Аргентины (AAdeAA) и Центр ветеранов Мальвинской войны в Ла-Плате (CECIM), сославшись на возможный ущерб окружающей среде и интересам Аргентины в споре о принадлежности островов. Среди оснований для обеспечительной меры суд назвал отсутствие оценки воздействия проекта на окружающую среду со стороны аргентинских органов; по данным аргентинской прокуратуры, речь идет об участке, который Аргентина рассматривает как часть своего континентального шельфа. Решение не является окончательным вердиктом и носит временный характер — приостановка действует до проведения экологической оценки либо до нового решения суда. В течение 10 рабочих дней компании должны представить суду сведения о текущем состоянии проекта, графике работ, подрядчиках, источниках финансирования, страховщиках и проведенных экологических исследованиях.

В декабре 2025 г. Navitas Petroleum и Rockhopper Exploration приняли окончательное инвестиционное решение по первому этапу разработки месторождения — спустя 15 лет после открытия нефти. Первые баррели с проекта стоимостью 2,1 млрд долл. США ожидаются в 2028 г. Первый этап предусматривает добычу 170 млн барр. нефти при пиковой производительности 50 тыс. барр./сутки, второй — еще 149 млн барр. Всего планируется построить 23 скважины, в том числе 16 нефтедобывающих, 6 водонагнетательных и 1 газонагнетательную. Месторождение открыто в 2010 г. разведочной скважиной 14/10-2 в блоке 14/10 на лицензионных участках PL032 и PL004b, глубина воды там составляет примерно 450 м. Правительство Фолклендских островов одобрило программу разработки и добычи на этапах 1 и 2, лицензии будут действовать 25 лет с возможностью продления.

Давление на такие проекты Буэнос-Айрес усиливает и по политической линии: 3 сентября 2026 г. президент Аргентины Х. Милей объявил о подготовке законопроекта об ужесточении санкций против компаний, участвующих в нефтегазовой деятельности у архипелага, а правительство сообщало о намерении применить санкции к десяткам юридических и физических лиц. На референдуме в марте 2013 г. 99,8% жителей островов проголосовали за сохранение статуса британской территории. Компании, в свою очередь, заявляли, что не ожидают существенного влияния высказываний Х. Милея на реализацию проекта.

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