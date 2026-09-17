Черемушкин предупредил о вредоносном ПО под видом торрентов с фильмами

Павел Черемушкин, эксперт по кибербезопасности, предупредил: злоумышленники прячут вредоносные программы в торрент-файлах с популярными фильмами. После запуска такое ПО открывает удалённый доступ к устройству жертвы.

По его словам, маскировка под востребованный развлекательный контент повышает шансы, что пользователь скачает заражённый файл. Вредоносная программа умеет избегать обнаружения, закрепляться в системе и давать атакующим удалённый доступ.

Черемушкин советует загружать файлы только из официальных источников, не отключать антивирус и использовать надёжные средства защиты. Даже безобидный на первый взгляд контент может привести к взлому.

Компаниям эксперт рекомендует ввести строгие правила использования стороннего ПО на корпоративных устройствах, применять комплексные меры защиты от киберугроз и снабжать специалистов по информационной безопасности актуальными данными о методах злоумышленников.