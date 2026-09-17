Росатом получил стопроцентный железосодержащий концентрат из золы

Химики из лаборатории Северской ТЭЦ — филиала «Росатом инфраструктурные решения» (РИР) — получили стопроцентный железосодержащий концентрат из золошлаковых материалов. Об этом ТАСС рассказали в РИР. Магнитную фракцию товарного качества произвели на действующей модульной установке переработки отходов сжигания угля.

Как пояснил руководитель группы новых продуктов и технологий филиала РИР в Северске Александр Дудкин, результата удалось достичь за счет отладки технологических режимов гидродинамического разделения и магнитной сепарации. Если в прошлом году чистота продукта составляла 92%, то теперь на модульной установке железистые частицы полностью очищены от посторонних минеральных примесей. Отработанный на станции режим позволяет сразу получать чистый товарный концентрат, сопоставимый по характеристикам с природной железной рудой.

Раньше принципиальная возможность извлечения магнитной фракции из золы была известна в теплоэнергетике, однако ключевой проблемой оставалась невысокая чистота продукта. Из-за примесей микродисперсной фракции такой концентрат требовал сложного вторичного обогащения, что удорожало сырье и сужало возможности его использования в металлургии, машиностроении и строительной индустрии. Сам концентрат востребован в металлургии, производстве стройматериалов и бурении, а в отличие от монолитной горной породы железо в золе уже диспергировано высокими температурами котлоагрегатов до микрочастиц — потребителям не требуется оплачивать энергоемкое дробление и измельчение, поэтому сырье обходится дешевле руды из традиционных карьеров.

Опыт Росатома в Северске, как отметили в РИР, открывает возможности для масштабирования технологии на другие регионы. Компактная модульная установка может быть оперативно развернута на золоотвалах любых угольных ТЭС — прежде всего в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, где электростанции десятилетиями сжигают угли с высоким содержанием железа. Это позволяет перерабатывать как свежую золу текущего выхода, так и исторически накопленные полигоны, обеспечивая местные предприятия сырьем и возвращая гектары земель в хозяйственный оборот.