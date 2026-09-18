iPhone 18 Pro Max вышел в 65 странах с ограничениями в России

iPhone 18 Pro Max поступил в официальную продажу более чем в 65 странах. В тот же день первые устройства начали получать российские покупатели, которые оформили предзаказы у местных ритейлеров.

Однако в России флагман столкнется с рекордным числом ограничений: как минимум 18 функций и сервисов полностью недоступны или требуют смены региона и перехода на английский язык интерфейса. Об этом сообщает «Известия», журналисты которого одними из первых протестировали смартфон и проверили ограничения на собственном опыте.

Большинство ограничений связано с Apple Intelligence — одной из ключевых особенностей нового поколения iPhone. В России система не поддерживает русский язык, поэтому недоступна обновленная Siri с персональным контекстом, которая учитывает содержимое приложений и выполняет сложные действия внутри системы. Также нельзя использовать интеграцию ChatGPT через Siri и Writing Tools для переписывания, сокращения и изменения стиля текста.

Языковые ограничения затрагивают Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence, расширенный поиск по фотографиям и функцию Clean Up. Кроме того, русский язык пока не поддерживается в Live Translation, из-за чего недоступен мгновенный перевод сообщений, телефонных разговоров и аудио через AirPods.