Остывший рис смешиваю с яйцом и овощами: ужин на одной сковороде за 10 минут

Оставшийся после ужина рис необязательно разогревать и снова подавать в качестве гарнира. На следующий день из него можно приготовить совершенно другое блюдо: отправить крупу на горячую сковороду, добавить овощи и яйцо.

Причем для жарки остывший рис подходит особенно хорошо. Зерна становятся плотнее и лучше отделяются друг от друга, поэтому вместо каши получается рассыпчатое блюдо. А если рис уже сварен, весь ужин действительно можно приготовить примерно за 10 минут.

Холодный рис здесь удобнее свежего

Только что приготовленный рис горячий и содержит много пара. Если сразу отправить его на сковороду вместе с овощами и яйцом, зерна могут начать слипаться.

Остывшая крупа ведет себя иначе. После охлаждения структура становится плотнее, поэтому рис легче перемешивать и обжаривать.

Именно вчерашний рис часто используют для подобных блюд. На российском кулинарном портале Food.ru можно найти разные варианты жареного риса с яйцом и овощами, где уже готовая крупа становится основой быстрого блюда.

Редактор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше оставшийся рис просто разогревала, но на второй день такой гарнир уже никто особенно не хотел. Теперь сразу отправляю его на сковороду с овощами, сдвигаю все в сторону и разбиваю яйцо. Получается совершенно другое блюдо. Особенно нравится, когда рис успевает немного поджариться и отдельные зернышки становятся золотистыми».

Что понадобится

На две порции можно взять:

готовый рис — 300–350 г;

яйца — 2 шт.;

морковь — 1 небольшую;

сладкий перец — половину;

зеленый горошек — 70–100 г;

репчатый или зеленый лук — по вкусу;

растительное масло — 1–2 ст. ложки;

соевый соус — 1–2 ст. ложки по желанию;

черный перец — по вкусу.

Набор овощей легко менять. Подойдут кукуруза, стручковая фасоль, брокколи или готовая замороженная смесь. Главное — не использовать одновременно слишком много водянистых продуктов.

Овощи отправляю первыми

Сковороду хорошо разогревают, добавляют немного растительного масла, а затем нарезанную морковь, лук и перец.

Овощи обжаривают несколько минут, чтобы они стали мягче, но не превратились в тушеную массу. Замороженный горошек можно добавить чуть позднее.

Если используется замороженная овощная смесь, размораживать ее до полной мягкости необязательно. Но большое количество льда лучше удалить, иначе на сковороде появится лишняя вода.

Варианты приготовления риса с овощами и яйцом встречаются и на «Едим Дома», где к готовой крупе добавляют различные овощи, специи и другие продукты.

Рису нужно дать немного поджариться

Когда овощи почти готовы, в сковороду добавляют холодный рис. Крупные слипшиеся комочки разбивают лопаткой.

Затем рис распределяют по поверхности и дают ему примерно минуту спокойно соприкасаться с горячей сковородой. Постоянно перемешивать крупу не нужно.

После этого рис переворачивают и снова немного обжаривают. Именно такой прием дает отдельным зернам слегка подрумяниться.

Если сразу налить много соуса, крупа снова начнет скорее тушиться, поэтому жидкие добавки лучше использовать умеренно.

Для яйца освобождаю место прямо на сковороде

Отдельная посуда для омлета не понадобится. Рис с овощами сдвигают к одной стороне сковороды, а на освободившееся место разбивают яйца.

Их быстро перемешивают лопаткой и дают немного схватиться. Затем соединяют с рисом и овощами.

Можно сделать и наоборот: сначала приготовить яйцо, переложить его на тарелку, а в конце вернуть к рису. Но первый способ быстрее и оставляет меньше грязной посуды.

С солью лучше не торопиться

Если в блюде будет соевый соус, соль может вообще не понадобиться. Сначала лучше добавить небольшое количество соуса, перемешать и попробовать.

Дополнительно хорошо работают черный перец, сушеный чеснок или немного паприки.

Если хочется сделать ужин сытнее, можно положить кусочки уже полностью приготовленной курицы. Сырое мясо за пару минут вместе с рисом нормально приготовить не получится, поэтому его необходимо обжаривать отдельно и значительно дольше.

С вчерашним рисом есть важное правило

Использовать остатки крупы можно только при правильном хранении. Готовый рис не стоит оставлять на кухонном столе на всю ночь, чтобы утром отправить его на сковороду.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать температурный режим хранения готовой пищи и своевременно убирать скоропортящиеся блюда в холодильник.

Если рис долго находился при комнатной температуре или появились подозрительные запах, вкус либо другие признаки порчи, повторная жарка не сделает его безопасным.

Получается новое блюдо, а не вчерашний гарнир

Главное преимущество этого рецепта — рис не приходится пытаться вернуть в первоначальное состояние. Наоборот, после холодильника он становится основой совершенно другого ужина.

Сначала быстро обжариваем овощи, добавляем холодный рис, даем зернам немного подрумяниться и в конце соединяем все с яйцом.

Если крупа уже готова, на приготовление действительно требуется около 10 минут. Поэтому остаток риса в контейнере оказывается не проблемой, а почти готовой основой для следующего приема пищи.

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