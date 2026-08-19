Новости Казани

Полигон «Восточный» исчерпает лимиты отходов через 430 дней

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Через 430 дней полигон «Восточный» в Казани исчерпает лимиты. Об этом заявили на IX сессии Казгордумы. Вторая карта площадки рассчитана на 1,6 миллиона тонн мусора. Сейчас сюда ежедневно свозят до 1800 тонн отходов. При таких темпах ресурс закончится к концу 2027 года.

Власти города при этом не ждут запуска мусоросжигательного завода — проект заморожен, хотя основные корпуса уже стоят. В исполкоме рассматривают альтернативы, например, строительство новых полигонов. Это важно: на «Восточный» везут мусор не только из Казани, но и со всей республики.

Ранее гендиректор регионального оператора УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов объяснял «Вечерней Казани»: открыть новый полигон непросто, нужно учесть много нюансов. В Приволжском округе таких объектов пока не строили.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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