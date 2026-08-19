Полигон «Восточный» исчерпает лимиты отходов через 430 дней

Через 430 дней полигон «Восточный» в Казани исчерпает лимиты. Об этом заявили на IX сессии Казгордумы. Вторая карта площадки рассчитана на 1,6 миллиона тонн мусора. Сейчас сюда ежедневно свозят до 1800 тонн отходов. При таких темпах ресурс закончится к концу 2027 года.

Власти города при этом не ждут запуска мусоросжигательного завода — проект заморожен, хотя основные корпуса уже стоят. В исполкоме рассматривают альтернативы, например, строительство новых полигонов. Это важно: на «Восточный» везут мусор не только из Казани, но и со всей республики.

Ранее гендиректор регионального оператора УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов объяснял «Вечерней Казани»: открыть новый полигон непросто, нужно учесть много нюансов. В Приволжском округе таких объектов пока не строили.