Школьный проект Стива Джобса 1968 года выставлен на торги

На аукционе RR Auction, посвященном юбилею Apple, появился школьный проект Стива Джобса 1968 года. Лот включает 10-страничный доклад и деревянный стенд с электрическими схемами на тему «Что такое кремниевый управляемый выпрямитель?».

До 1993 года работа хранилась в доме семьи Джобс, затем ее забрал сводный брат Стива Джон Хованец. Сам Джобс не раз отказывался от этой работы. Организаторы торгов рассчитывают выручить за лот более 20 тысяч долларов.

Всего на аукционе представлено 212 позиций, связанных с историей Apple. Среди них запечатанные первые iPhone, плееры iPod, визитки с автографом Джобса, а также работающий компьютер Apple-1 1977 года, за который уже предлагают 205 тысяч долларов.