Метшин поручил ускорить строительство полигона ТКО в западной зоне Казани

Мэра Казани вывела из себя ситуация с чужим мусором. На девятой сессии гордумы Ильсур Метшин потребовал ускорить возведение западного полигона для твердых коммунальных отходов — иначе город просто захлебнется.

Действующий «Восточный» уже на пределе. Вторая его карта была введена в 2024 году, и при нынешнем темпе образования отходов она заполнится менее чем за полтора года. Мэр не стал скрывать раздражение: отходы в Казань везут со всей республики, потому что соседние главы муниципалитетов так и не обзавелись своими полигонами.

Метшин поручил организовать выездное совещание с главой минстроя Татарстана Маратом Айзатуллиным. Совместно с ПЖКХ они должны ускорить строительство западного полигона, чтобы разгрузить «Восточный». Такую задачу ранее ставил и раис республики, напомнил мэр.