Новости Казани

Метшин поручил ускорить строительство полигона ТКО в западной зоне Казани

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Мэра Казани вывела из себя ситуация с чужим мусором. На девятой сессии гордумы Ильсур Метшин потребовал ускорить возведение западного полигона для твердых коммунальных отходов — иначе город просто захлебнется.

Действующий «Восточный» уже на пределе. Вторая его карта была введена в 2024 году, и при нынешнем темпе образования отходов она заполнится менее чем за полтора года. Мэр не стал скрывать раздражение: отходы в Казань везут со всей республики, потому что соседние главы муниципалитетов так и не обзавелись своими полигонами.

Метшин поручил организовать выездное совещание с главой минстроя Татарстана Маратом Айзатуллиным. Совместно с ПЖКХ они должны ускорить строительство западного полигона, чтобы разгрузить «Восточный». Такую задачу ранее ставил и раис республики, напомнил мэр.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

Новости России

день назад

Татарстанцы стали чаще пользоваться почтовыми сервисами

сэс сергиев посад

Не у нас

день назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Новости России

2 дня назад

Владельцы Samsung и Xiaomi чаще других подключают ускорение мобильного интернета

ремонт фотоаппаратов сони в Краснодаре

Кулинария

день назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Не у нас

7 часов назад

Mash: Украина грозит ударами по фурам с продуктами на границе РФ и Беларуси

Не у нас

день назад

Российские операторы стали открывать зарубежные сервисы без VPN

Кулинария

день назад

Яичница получается резиновой из-за одной привычки: сковороду нужно выключать раньше, чем кажется

Технологии

день назад

Samsung выпустит складной смартфон с более широким экраном, чем Galaxy Z Fold 8
Новости Татарстана
8 часов назад

Промпарки «Арский» и «Турбина» получат 304 млн на развитие инфраструктуры

На развитие промпарков «Арский» и «Турбина» нап...

Кулинария

час назад

Подсохший батон не выбрасываю: заливаю яйцом и получаю завтрак с хрустящей корочкой

Интересное в Казани

день назад

«О нас до сих пор удивляются»: рассказываем, как казанский театр готовится к новому сезону с расширенной труппой и свежими идеями

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане за десять лет благоустроили 450 общественных пространств

Технологии

2 часа назад

Школьный проект Стива Джобса 1968 года выставлен на торги
Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ип...
Новости Татарстана
19 часов назад

Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ипотеке в июле

Технологии

3 часа назад

Колонки Pulse Elevate от Sony поступят в продажу 12 ноября

Кулинария

3 часа назад

Остывший рис смешиваю с яйцом и овощами: ужин на одной сковороде за 10 минут

Кулинария

4 часа назад

Лук в котлеты больше не режу кубиками: после одного приема фарш получается сочнее
Не платите за то, что не пригодится: рассказыва...
Интересное в Казани
6 дней назад

Не платите за то, что не пригодится: рассказываем, где в Казани покупают стройматериалы без переплаты