Доходы бюджета Казани увеличатся на 599 млн рублей

Казанская казна в этом году получит дополнительно 599 млн рублей из республиканского бюджета. Решение приняли на IX сессии Казгордумы, проект представил начальник финансового управления исполкома Ирек Мухаметшин.

Почти все деньги — 548 млн — уйдут на изъятие земельных участков. Еще 28,6 млн направят на содержание муниципальных учреждений, 22 млн — на выплаты сотрудникам и гранты. Плюс 8,3 млн из остатков бюджета добавят на ремонт ливневки на улице Галактионова.

Не обошлось и без возвратов: 77 млн вернут из неиспользованных остатков автономных и бюджетных учреждений — эти средства пойдут на укрепление материально-технической базы. Еще 89 млн — возврат остатка прошлогодней субсидии на капремонт многоквартирных домов.

Итог: доходы Казани на 2026 год составят 64,8 млрд рублей, расходы — 69,2 млрд, дефицит — 4,4 млрд. Покрывать его планируют за счет остатков средств города, уточнил Мухаметшин. Проект получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты.