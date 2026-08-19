Технологии

Колонки Pulse Elevate от Sony поступят в продажу 12 ноября

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания Sony официально объявила, что беспроводные игровые колонки Pulse Elevate появятся в продаже 12 ноября. Новинка совместима с PS5, PlayStation Portal, ПК и Mac, сообщило издание The Verge.

В основе акустики — планарно-магнитные излучатели, которые, как утверждает производитель, создают реалистичное звучание во всем диапазоне. Также предусмотрены встроенный микрофон для голосового чата, технология Sony PlayStation Link с низкой задержкой и док-станция для зарядки.

Цена составит $219,99. С 1 сентября в 10:00 по восточному времени США откроются предзаказы, а в других странах — по местному времени. Черные модели будут доступны на PlayStation Direct и у розничных продавцов по всему миру. Белые — только через PlayStation Direct в США, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Италии, Испании и Португалии, а в остальных регионах — у избранных ритейлеров.

Ранее интернет-газета «ЖУК» сообщала, что компания JBL представила в Китае портативную колонку Pulse 6 с прозрачным цилиндрическим корпусом и футуристической подсвечиваемой ручкой сверху.

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