Творог смешиваю с бананом и жарю без сахара: быстрый завтрак из трех продуктов

Когда обычные сырники надоедают, творог можно приготовить еще проще. Спелый банан разминают вилкой, соединяют с творогом и яйцом, а затем небольшими порциями обжаривают на сковороде. Дополнительный сахар при этом зачастую вообще не требуется — сладость дает сам фрукт.

Получается быстрый завтрак с мягкой серединой и румяной поверхностью. А главное, не нужно отмерять множество ингредиентов: творог, банан и яйцо составляют основу блюда, хотя для слишком влажной массы иногда потребуется немного муки или овсяных хлопьев.

Банан лучше брать очень спелый

Для таких творожных лепешек хорошо подходят бананы, которые уже покрылись коричневыми точками и стали слишком мягкими для кого-то из домашних. Они легче разминаются и обычно обладают более выраженной сладостью.

Банан очищают и превращают вилкой практически в пюре. Блендер здесь необязателен — несколько небольших кусочков совершенно не испортят текстуру.

В материалах Роскачества о выборе фруктов специалисты рекомендуют обращать внимание на состояние плодов и не употреблять продукты с признаками порчи. Потемневшая кожура спелого банана сама по себе еще не означает, что мякоть испорчена.

Редактор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Этот завтрак у меня появился из-за бананов, которые никто не успел съесть. Один был уже очень мягким, поэтому размяла его и смешала с творогом вместо сахара. Теперь для таких лепешек специально беру самый спелый банан: сладости мне хватает, а утром не приходится возиться с обычным тестом для сырников».

Три основных продукта

На две порции понадобятся:

творог — 250 г;

спелый банан — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.

Дополнительно можно использовать щепотку корицы или ванили. Для жарки понадобится небольшое количество растительного масла.

Если творог очень влажный или банан оказался крупным, трех ингредиентов может оказаться недостаточно для устойчивой формы. Тогда можно добавить 1–2 столовые ложки муки, манки или измельченных овсяных хлопьев.

Творог не должен плавать в сыворотке

Как и с обычными сырниками, многое зависит от исходного творога. Если после открытия упаковки вокруг него заметно много жидкости, ее лучше удалить.

Творог можно ненадолго переложить в сито и дать сыворотке стечь. Иначе банан и яйцо дополнительно разжижают массу, и на сковороде вместо аккуратных лепешек получается творожный блин.

При покупке стоит проверить название продукта, состав, срок годности и условия хранения. Роспотребнадзор рекомендует выбирать молочную продукцию в целой упаковке и обращать внимание на информацию производителя.

Всё разминается обычной вилкой

Сначала банан превращают в пюре. Затем добавляют творог и яйцо и хорошо перемешивают.

Масса должна получиться густой и удерживаться на ложке. Формировать классические сырники руками необязательно — проще выкладывать небольшие порции непосредственно на сковороду и слегка разравнивать.

Сочетание творога и банана используется и в рецептах завтраков на Food.ru, где эти продукты становятся основой сырников, запеканок и других простых творожных блюд.

Если смесь явно растекается, лучше добавить ложку муки или хлопьев, чем пытаться пожарить слишком жидкое тесто.

Большими лепешки делать не стоит

Сковороду сначала разогревают, затем слегка смазывают маслом. Творожную массу выкладывают столовой ложкой небольшими порциями.

Жарят на умеренном огне. Когда нижняя сторона хорошо схватится и подрумянится, лепешки аккуратно переворачивают.

Большие и толстые изделия здесь неудобны: банан быстро карамелизуется на поверхности, поэтому снаружи они могут потемнеть раньше, чем полностью приготовится середина.

Банан подрумянивается быстрее обычных сырников

Из-за природных сахаров банана поверхность может достаточно быстро приобрести темную корочку. Поэтому максимальный огонь для этого рецепта не подходит.

Если низ уже румяный, а середине требуется время, нагрев лучше уменьшить. После переворачивания сковороду можно ненадолго накрыть крышкой.

Поскольку в рецепте используется сырое яйцо, блюдо необходимо нормально проготовить. Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость достаточной термической обработки блюд из яиц.

Сладость можно регулировать без сахара

Чем спелее банан, тем более выраженным будет сладкий вкус. Поэтому сначала стоит приготовить лепешки без сахара и попробовать результат.

При подаче можно добавить натуральный йогурт, ягоды или немного орехов. Если сладости все же недостаточно, подойдет небольшое количество меда или варенья уже на тарелке.

В итоге получается простой способ одновременно использовать творог и залежавшийся спелый банан. Размяли фрукт, смешали с творогом и яйцом и отправили небольшими порциями на разогретую сковороду.

А если творог достаточно сухой, дополнительные ингредиенты действительно могут не понадобиться. Три привычных продукта превращаются в горячий завтрак примерно за 10–15 минут.

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